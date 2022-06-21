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太陽系全行星成一列！日研究員拍下奇景貼心標「地球」 網歪樓：在哪？

聯合新聞網／ 綜合報導
日本研究員19日凌晨於住家附近拍下太陽系中所有行星與月亮在空中排成一列的景象。 圖／翻攝自twitter@@dfuji1
日本研究員19日凌晨於住家附近拍下太陽系中所有行星與月亮在空中排成一列的景象。 圖／翻攝自twitter@@dfuji1

近日罕見天象「九星連珠」近期出現，不少天文迷近日夜夜觀星補捉奇景，日本天文研究員藤井大地近日公開在自宅拍到的奇景，肉眼可見七大行星與月球在天空排成直列，吸引眾多網友轉傳熱議。

近日太陽系中除地球外的七大行星因運行相近，且列線在太陽同一側，有機會在空中看到行星排成一列的奇景。於日本神奈川縣平塚市博物館擔任天文研究員的藤井大地，因近日「惑星直列」（即台灣稱五星連珠、九星連珠）話題十分熱門，便在19日凌晨於住家附近拍下太陽系中所有行星與月亮在空中排成一列的景象，並提醒眾人此現象到28日前都能觀賞到。

從藤井大地分享的照片可看到，天空中由右至左，可看到土星、月亮、海王星、木星、火星、天王星、金星、水星在空中排成一列，部分行星在夜空中可明顯看到亮點。不過他也補充，其實天王星與海王星因亮度不足較難用肉眼補捉，照片中僅隱約可見，下次如有機會再試著將它們拍得更清楚。

該照片引發網友討論，除稱讚外也試著在圖中辨識行星，「可以看到土星環」、「神奇的宇宙」、「好美」。也有不少人被藤井大地細心標注的「地球」拉走注意力，「地球？在哪？瞬間找了一下」、「正確標注『地球↓』」、「所有行星！當然也要包括地球」。同日也有其他人分享在日本石垣島拍下的「惑星直列」，也引起多人分享討論。

據台灣天文館表示，6月中旬起每日4時30分左右，水星、金星、火星、木星和土星可同時看到它們高掛空中，18日後再加上原本不易觀察的天王星、海王星、冥王星，以及月球，形成另類「九星連珠」天象。而據中國天文學者推算，下次九星連珠的時機，落在2149年12月10日。

太陽系 天文館

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