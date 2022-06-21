11歲少女憑「祖傳秘方」破3億身價 動力源自對蜜蜂情有獨鍾

11歲創業，17歲就將商品行銷到全美各地，且身價高達1,100萬美元（約等於3.2億元新台幣），這名美國女孩的開掛人生源自於曾祖母祖傳的「檸檬水配方」，加上她對蜜蜂的情有獨鍾成為創業動力，讓她年僅輕輕就事業有成。

根據紐約郵報（New York Post）報導，現年17歲的美國女孩米凱拉・烏爾默（Mikaila Ulmer），在她11歲那年創立個人品牌「Me & The Bees檸檬水」，當時她還在德克薩斯州唸小學6年級，就已經身兼社會企業家、公眾演說家和慈善家等多重身份。米凱拉對此表示，「我放學後、做完作業後、週末和春假期間都在做生意，但我感到壓力的時候並不多」。

米凱拉創立的檸檬水品牌，傳承自曾祖母 1940 年的配方，且她決定用蜂蜜取代市面上的糖或人造甜味劑，並將出售檸檬水的部分利潤捐贈給拯救蜜蜂的各個組織。

其實過去米凱拉並不喜歡蜜蜂，因為她四歲時曾在一週內被兩隻蜜蜂蜇傷，不過她的母親德安德拉（D'Andra）將這次可怕的經歷變成了一項昆蟲研究任務，讓米凱拉了解到蜜蜂可能在未來幾年內滅絕，因此目前米凱拉領導了有關如何拯救蜜蜂的研討會，還參加了社會企業家小組。

根據NBCBLK報導，米凱拉過去曾在創業競賽節目「創智贏家」（Shark Tank）中憑藉檸檬水獲得 60,000 美元獎金，並接著宣布與全國領先的天然食品和飲料分銷商 UNFI（United Natural Foods）合作，如今商品已在全美1,500家超商均有上架。

不僅如此，現為高中生的她也創辦了個人護唇膏品牌、出了第一本書，看見孩子取得成功，米凱拉的母親在接受NBCBLK採訪時曾說，「讓我感到非常自豪的是，她不僅是一個聰明的企業家，而且她是一個好人，她對人很友善，這比生意更重要」。