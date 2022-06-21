日男挑戰網友惹禍上身 為諾言連續吃Sukiya1000日、還要再3年

日本牛肉飯三巨頭之一的Sukiyaすき家自登陸香港以來一直有不少捧場客。最近日本一位網民因爲達成連續1000日吃Sukiya的壯舉而收到關注。但到底爲甚麽他會每日都吃Sukiya呢？

網民マナリス（@manarisu9475）在6月19日達成了連續1000日吃Sukiya的壯舉，隨即被傳媒廣泛報導。大家以爲他會這樣做是因為對Sukiya牛肉飯的愛嗎？非也！在今年1月登上節目《激レアさんを連れてきた。》的時候，マナリス表示其實過這種「Sukiya生活」全因自己26歲時做過的一件蠢事。從此便一去無回頭！

在2019年9月6日，マナリス在Twitter上載了一條改變自己命運的貼文。當時網上二手買賣平台メルカリ（Mercari）開始了一個活動，當用家朋友使用招待碼登記賬號時，朋友和マナリス都會得到價值1000円（大約港幣58元）的1000點數。同一時間，Nintendo Switch在日本非常流行，マナリス一直非常想擁有一部；於是他決定利用Mercari的這個朋友招待活動賺零用錢購買。

即使決定將自己的招待碼在網上公開賺錢，要怎麽做才可以引起網民注意呢？思前想後，マナリス竟然在貼文中寫上「所有點數有都會用喺Sukiya度！」這條貼文成功引起了日本網民的關注，他在數日内便獲得10萬円（大約港幣5821元）的點數。

用點數購買Switch後目標達成了，但他的Sukiya宣言卻已經引起不少網民注意。於是マナリス爲了向網民找數便被逼開始「Sukiya生活」，消耗數萬點數。其實10萬點數相當於可以吃大約280碗Sukiya並盛牛肉飯，買完Switch後這些點數還剩下不少。他在連續吃了Sukiya一個月後便迎來第一次倦怠期，開發不少配搭讓自己沒那麽厭惡牛肉飯。マナリス講到自己曾經有一天非常想吃pizza，於是便在香葱牛肉飯上加了韓式泡菜和三重芝士配菜模擬pizza的味道。

其實マナリス有數次接近用完點數，但因爲他每天都會在社交平台上載照片作記錄，引來Sukiya公式Twitter的關注，甚至在「Sukiya生活」一周年時收到慶祝貼文。除此之外還有不少媒體曾經報導他的事跡，今年1月他又參演節目《激レアさんを連れてきた。》，一系列操作令他的粉絲越來越多，點數亦越來越多。即使每天消耗點數，他的累積點數還是一天比一天多……

在2019年26歲的マナリス因一時貪念而發下的誓言，直到昨日（19日）、經過兩年多的時間才終於突破1000日，他亦已經29歲。但他本末倒置的「Sukiya生活」似乎還需要很長的時間才能結束。他現在還剩下40萬點數，最少也需要500日才可以完全消耗。不過他的點數一直上升，這樣下去似乎會看到達成「Sukiya生活」2000日的未來啊！

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文章授權轉載自《香港01》