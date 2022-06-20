AV女導演祭超狂福利體恤員工 「每天自慰半小時」還播成人片助興

新冠疫情席捲全球，不只全球產業受影響，員工的身心靈狀態也產生強烈抑鬱感。西班牙一名成人片女導演盧斯特（Erika Lust）觀察到員工在疫情下不穩定的情緒發展，於是決定實施「享受每天自慰30分鐘」的害羞福利。

根據外媒《紐約郵報》報導，盧斯特在西班牙經營知名AV成人娛樂公司Erika Lust Films，她發現自新冠疫情大流行後，公司員工經常無精打采地來上班，有人甚至變得易怒、情緒不穩定，因此為了緩解情緒焦慮，盧斯特決定實施新福利，准許36名員工「每天自慰30分鐘」。

為了體恤員工，盧斯特不只開放員工每日30分鐘自慰時間，她更在公司內設置一座「充電站」，提供自助式潤滑劑、性玩具等增加情趣的物品，還提供一張床給員工舒適地自慰，甚至在電視螢幕上播放自家發行的成人片助興。

盧斯特受訪表示，當向員工宣布新福利措施時，所有人都對這項福利感到震驚，或許更多的是感到尷尬。不過，不少員工坦言每天有30分鐘時間釋放壓力，確實能讓工作更順暢，而且還能增加和其他同事的話題互動，「現在的我不能沒有它」。

據悉，盧斯特1977年出生於瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm），大學就讀政治系、主修女性主義，畢業後移居西班牙巴塞隆納，2005年成立自己的成人AV娛樂公司，期望以女性角度來突破AV界多年來以男性主導的迷思。