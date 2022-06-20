快訊

緬甸軍的「吹噓殺人賽」：手機曝光軍人虐殺暴行

弟弟派又出招！長榮國際砸近10億元買進長榮航 布局明年經營權之爭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AV女導演祭超狂福利體恤員工 「每天自慰半小時」還播成人片助興

聯合新聞網／ 綜合報導
西班牙一間成人AV娛樂公司祭出害羞福利，讓員工每天自慰30分鐘。 示意圖／ingimage
西班牙一間成人AV娛樂公司祭出害羞福利，讓員工每天自慰30分鐘。 示意圖／ingimage

新冠疫情席捲全球，不只全球產業受影響，員工的身心靈狀態也產生強烈抑鬱感。西班牙一名成人片女導演盧斯特（Erika Lust）觀察到員工在疫情下不穩定的情緒發展，於是決定實施「享受每天自慰30分鐘」的害羞福利。

根據外媒《紐約郵報》報導，盧斯特在西班牙經營知名AV成人娛樂公司Erika Lust Films，她發現自新冠疫情大流行後，公司員工經常無精打采地來上班，有人甚至變得易怒、情緒不穩定，因此為了緩解情緒焦慮，盧斯特決定實施新福利，准許36名員工「每天自慰30分鐘」。

為了體恤員工，盧斯特不只開放員工每日30分鐘自慰時間，她更在公司內設置一座「充電站」，提供自助式潤滑劑、性玩具等增加情趣的物品，還提供一張床給員工舒適地自慰，甚至在電視螢幕上播放自家發行的成人片助興。

盧斯特受訪表示，當向員工宣布新福利措施時，所有人都對這項福利感到震驚，或許更多的是感到尷尬。不過，不少員工坦言每天有30分鐘時間釋放壓力，確實能讓工作更順暢，而且還能增加和其他同事的話題互動，「現在的我不能沒有它」。

據悉，盧斯特1977年出生於瑞典首都斯德哥爾摩（Stockholm），大學就讀政治系、主修女性主義，畢業後移居西班牙巴塞隆納，2005年成立自己的成人AV娛樂公司，期望以女性角度來突破AV界多年來以男性主導的迷思。

職場 疫情 西班牙 女性主義

延伸閱讀

宜蘭阿公開法拉利買蔥 網搶當孫曝驚人真相：不只一台跑車

日本iPhone比台灣便宜7千 網曝「日本獨有敗筆」：寧願買貴的

日本人妻怎賺錢？「微色情」副業正夯 月入22萬卻藏心酸故事

記載48條實戰忍術「如何突破敵人包圍」 百年前失傳的忍者秘籍找到了

相關新聞

AV女導演祭超狂福利體恤員工 「每天自慰半小時」還播成人片助興

新冠疫情席捲全球，不只全球產業受影響，員工的身心靈狀態也產生強烈抑鬱感。西班牙一名成人片女導演盧斯特（Erika Lust）觀察到員工在疫情下不穩定的情緒發展，於是決定實施「享受每天自慰30分鐘」的害

記載48條實戰忍術「如何突破敵人包圍」 百年前失傳的忍者秘籍找到了

「忍者」是日本知名的文化之一，其職業性質與神秘的背景，往往成為許多小說、影劇等作品的靈感題材。曾和忍者頗有淵源的滋賀縣甲賀市，最近還發現了幾百年前留下的忍術書，除了具有珍貴的歷史意義之外，還能讓人一睹眾多忍術的秘辛。

影／英婦花300台幣抽中價值一億豪宅 還送200萬安頓金

英國一位71歲奶奶蘇珊（Susan Havenhand）接獲電話告知自己刮中上億豪宅，一開始她以為是詐騙趕著掛電話去酒吧，後來證實是真的，大方在酒吧裡請所有人喝飲料。

日本傳說級幻之生物「野槌蛇」 捉到有百萬日圓獎金

世界各地都有屬於自記地區的傳說生物，不論是尼斯湖水怪或是雪男，即使到了高科技的現代社會，世人仍然沒辦法找到這些傳說中的未確認生物（UMA）。而有著八百萬神明的日本也有許多未確認生物出沒，其中最知名的未確認生物之一的「野槌蛇」，不僅有電視節目做特輯介紹，日本許多地方也有志在尋找野槌蛇蹤跡的團體，他的懸賞金額動輒十萬、百萬（日圓，下同），究竟野槌蛇是什麼樣的傳說生物呢？

男子喝可樂上癮 20年來每天喝5公升「喝掉一台車」

英國一名男子柯里（Andy Currie）因為愛上喝百事可樂，每天都要喝掉30罐才過癮。這項習慣讓他每年花7000歐元（約21萬元台幣）在可樂上，不過近期男子終於下定決心戒飲料。

廢棄空屋抽屜找到二戰情書 英國空軍指揮官手寫浪漫

日前英國一處空屋發現一捆二戰時期的情書，讓讀到的人都為之動容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。