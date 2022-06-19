日本傳說級幻之生物「野槌蛇」 捉到有百萬日圓獎金

世界各地都有屬於自記地區的傳說生物，不論是尼斯湖水怪或是雪男，即使到了高科技的現代社會，世人仍然沒辦法找到這些傳說中的未確認生物（UMA）。而有著八百萬神明的日本也有許多未確認生物出沒，其中最知名的未確認生物之一的「野槌蛇」，不僅有電視節目做特輯介紹，日本許多地方也有志在尋找野槌蛇蹤跡的團體，他的懸賞金額動輒十萬、百萬（日圓，下同），究竟野槌蛇是什麼樣的傳說生物呢？

在日本眾多的傳說生物中，「野槌蛇（ツチノコ、槌の子）」可說是棲息在日本的未確認生物中知名度最高的未確認生物，型態是像是特別粗短的蛇，就像鐵槌一樣。

而日本除了北海道與西南諸島地區之外，各地都有目擊到野槌蛇蹤影的消息，且直到現在還不斷地有目擊野槌蛇出現的情報，日本各地對於野槌蛇的稱呼也是相當多種，如苞蛇、バチヘビ、ノヅチ、タテクリカエシ、ツチンボ等等高達40種。

「野槌蛇」原是山中精靈？

在《古事記》跟《日本書紀》中都有出現的野槌蛇，據說原型是山野中的精靈「野槌神（ノヅチノカミ）」，正式名稱是草之女神「鹿屋野比売神（カヤノヒメノカミ）」，而女神的丈夫「大山津見神（オオヤマツミノカミ）」型態是蛇型，故野槌神也多以蛇型姿態出現。

隨著時代的演進以及佛教在日本的普及，野槌神逐漸被視為妖怪，在鎌倉時代的《沙石集》中，甚至還有無德僧侶會變成妖怪、野槌的紀載，《沙石集》中的野槌與現代的野槌蛇特徵相近，形象就是棲息在山中的短身蛇，會襲擊看到的人類並且吃掉。到了江戶時代的《和漢三才圖會（和漢三才図会）》，對於棲息在深山樹洞的野槌蛇有更詳盡的描述，身長體型、特徵與斑紋都有詳細的介紹，可說是野槌蛇的原型。

在日本出土的繩紋時代陶器上，上面也裝飾著跟野槌蛇特徵相似的扁平蛇型生物，但是和野槌神是否有關聯性，因為沒有充分的證據而無法考證。

「野槌蛇」是日本最有名的謎之生物之一。（NHK紀錄片截圖）

「野槌蛇」的特徵

直到現在還是不斷地新增的目擊情報中，可以推測出野槌蛇身長約30~80公分，頭部呈三角形，與肥碩身體連結的頸部較細，體幹直徑約7~15公分，多是黑色或是深咖啡色、灰色類的深色；背部有斑紋和橫紋，且有像塗過油的艷澤，腹部則是與蛇腹相的黃色或是紅色系。

由於目擊到野槌蛇的況多是跟爬蟲類一樣在進行日光浴時，推測野槌蛇是日行性且多為單獨活動，會將身體直立起來且大聲鳴叫；據傳警戒心相當強，能夠感受到3公尺外的危險、跳躍到威脅前並藉嚙咬注入致命性的毒液。相傳野槌蛇是肉食性，但也喜歡日本酒和人類的頭髮，尤其特別喜歡女性的頭髮。

野槌蛇移動的方式與蛇類的蛇行前進方式不同，是像尺蠖蛾幼蟲一樣，以曲起身體再伸展的方式前進及後退，下坡時則是咬著自己的尾巴呈現圓圈狀，像輪胎一樣滾下坡；據說野槌蛇向高處爬的速度相當緩慢，如果真的遇到野槌蛇，一定要往高處跑喔！

「野槌蛇」的尋找熱潮

有著自然生態、生物相關豐富知識的隨筆家山本素石，表示在1959年在京都加茂川的深山野地目擊到野槌蛇，據說一踏進那片地時，有個像啤酒瓶的生物從斜坡飛撲過來， 躲開後發現腳邊有個第一次見到的生物，約40公分長、像扁平的蛇類一般，讓山本素石大吃一驚也感到害怕，慌張地下山並向附近居民詢問後，才知道野槌蛇的存在。

而山本素石自此對於野槌蛇產生了興趣，並且組成了野槌蛇搜索隊「ノータリンクラブ」，而參加的人除了確信野槌蛇的存在、並且相當熱愛大自然，這份熱枕甚至讓東京池袋的西武百貨店幫忙製作懸賞野槌蛇的公告，讓搜索隊聲名大噪外，對於獎金的慾望也讓1970年代的日本掀起了尋找野槌蛇的熱潮。而各地紛起的野槌蛇懸賞公告讓有野槌蛇傳說的地區相當費解，因為對野槌蛇出手絕對會有不好的事會發生，甚至傳說有野槌蛇的山林絕對不能用火燒，是禁忌般的存在。

後進的野槌蛇熱潮還有田邊聖子的小說《すべってころんで》中，融入了自身參加搜索隊的經歷並以山本素石作為小說人物原型；漫畫家矢口高雄以自己遇過野槌蛇的經歷創作《幻の怪蛇バチヘビ》，漫畫中的野槌蛇甚至成為當時小朋友心中的型態；1974 年哆啦Ａ夢漫畫出現了尋找野槌蛇的篇章（台譯：《找土龍》）後，讓日本全國從小孩到大人對於野槌蛇的存在有更普遍的認知，也讓海外的對於這種日本未確認生物有了普遍的印象。

「野槌蛇」到底是什麼？

對於野槌蛇的真身至今眾說紛紜，而最常見的說法可大致分為幾類：

未確認物種——最被為普遍認定類別，甚至有一派說法是四肢退化的蜥蜴。

特定種蜥蜴——由於部分蜥蜴種四肢較短小，在自然中容易被誤認，如1970年代的日本流行的寵物蜥蜴藍色石龍子，以及松果蜥。

特定種蛇或腹部膨大狀的蛇——部分蛇種身體較短，頭型扁三角形，也有人認為是被誤認，如頭型呈三角形的死亡蛇（又稱南棘蛇），以及分布在沖繩的姫波布蛇。肚子在消化剛捕捉到的獵物、或是懷孕中而腹部膨脹的赤楝蛇、日本蝮也有被指認是野槌蛇的例子。

野槌蛇的存在你相信嗎？

對於野槌蛇的存在與否，日本至今仍維持著存在與不存在兩派說法，也持續有以「尋找野槌蛇」為口號的隊伍或團體在日本各地的山林中尋找野槌蛇的蹤跡，雖然仍然沒有找到野槌蛇的實績，讓野槌蛇的神秘性保存至今，以後到日本遊玩的時候，可以考慮到野槌蛇出沒的相關地點參訪喔！

野槌蛇的懸賞金額動輒百萬，吸引不少人嘗試捕捉。（東白川村觀光協會）

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文章授權轉載自《香港01》