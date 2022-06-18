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廢棄空屋抽屜找到二戰情書 英國空軍指揮官手寫浪漫

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一處空屋發現二戰時期的情書。圖擷自鏡報
英國一處空屋發現二戰時期的情書。圖擷自鏡報

日前英國一處空屋發現一捆二戰時期的情書，讓讀到的人都為之動容。

《鏡報》（Mirror）報導，英國一名女子瑪莉（Marie Copley）的丈夫是房屋勘測員。日前他在雷丁一處剛售出的空屋抽屜找到這疊書信。根據信中的資訊，女主角應該是住在蘭開夏郡黑潭區的羅妮史東（Ronnie Stone），男主角則是法蘭基克拉克（Frankie Clarke）。法蘭基當時是駐紮在德文郡的皇家空軍指揮官，兩人從1942到1946持續有書信往來，信中寫滿兩人的濃情蜜意。

這些信件有的是手寫，有的則是以打字機完成的。每一封信都充滿兩人真摯的愛意，其中一個信封裡還附上壓花當禮物。法蘭基在其中一封信寫道：「妳信中提到過往的一舉一動都讓我十分心動。當妳寫到花園，我就想到在一起在黑潭的那些快樂時光。那些快樂的回憶我永遠都不會忘記。」信末他還溫柔地寫道：「獻上我最真摯的愛和祝福，希望我們能再次相見。」

瑪莉對於二戰時期的歷史和故事都很有興趣，發現這些信件後，她就在當地的歷史研究社群發布消息，希望能夠了解更多細節。她表示自己希望能找到信件的主人，並讓信件主人的孩子或孫子取回信件。

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