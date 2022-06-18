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婚禮女賓突然大吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘
一段感情中如果出現第三者，往往會成為紛爭的元兇。然而卻有段劈腿戀情，居然在婚禮舉辦的當下曝光，讓在場來賓相當錯愕。
根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名澤田榮子的30多歲女性，表示過去她曾經參加一位女性友人的婚禮。有一位和她同桌的K女士，雖然雙方是第一次認識，不過因為K女個性親切的關係，讓澤田對他的印象還不錯。
然而就在婚禮途中，K女士卻大聲宣稱自己也被求婚了，而且表示向他求婚的人，就是以新郎友人身份參加婚禮的Y男。然而Y男本身已經結婚了，因此如果他真的曾向K女求婚，就代表之間是劈腿關係。
K在現場的反應越來越激動，表示非要跟Y男舉辦一場豪華的婚禮，否則絕不輕易罷休。面對這樣的騷動，Y男也大聲回擊，表示根本不認識K女是誰，要他安靜閉嘴。K女則一直堅持Y男曾經向他求婚，雙方吵得不可開交，也讓在場來賓相當錯愕。
後來，雖然兩個人都被請出場，但是受到這起風波的影響，使得婚禮氣氛變得相當低迷，新娘也難過地哭了出來。最後Y男因為劈腿的關係離婚，K女則拿到一筆男方的賠償金，兩人的不倫戀以分手劃下了句點。
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