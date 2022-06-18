快訊

幼兒有疫苗可打了！家長苦惱選莫德納還輝瑞？前台大醫解答

超狂82歲嬤 24小時跑完125公里破世界紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

婚禮女賓突然大吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本一場婚禮舉行途中，卻有來賓之間因為外遇，而當場爆發糾紛。婚禮示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

一段感情中如果出現第三者，往往會成為紛爭的元兇。然而卻有段劈腿戀情，居然在婚禮舉辦的當下曝光，讓在場來賓相當錯愕。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名澤田榮子的30多歲女性，表示過去她曾經參加一位女性友人的婚禮。有一位和她同桌的K女士，雖然雙方是第一次認識，不過因為K女個性親切的關係，讓澤田對他的印象還不錯。

然而就在婚禮途中，K女士卻大聲宣稱自己也被求婚了，而且表示向他求婚的人，就是以新郎友人身份參加婚禮的Y男。然而Y男本身已經結婚了，因此如果他真的曾向K女求婚，就代表之間是劈腿關係。

K在現場的反應越來越激動，表示非要跟Y男舉辦一場豪華的婚禮，否則絕不輕易罷休。面對這樣的騷動，Y男也大聲回擊，表示根本不認識K女是誰，要他安靜閉嘴。K女則一直堅持Y男曾經向他求婚，雙方吵得不可開交，也讓在場來賓相當錯愕。

後來，雖然兩個人都被請出場，但是受到這起風波的影響，使得婚禮氣氛變得相當低迷，新娘也難過地哭了出來。最後Y男因為劈腿的關係離婚，K女則拿到一筆男方的賠償金，兩人的不倫戀以分手劃下了句點。

兩性關係 外遇 婚禮

延伸閱讀

連嫁兩夫都慘遭劈腿 她氣到想離婚兒女卻有不同意見

自衛隊官員湖畔別墅辦120人雜交派對 規模大到連日媒都吃驚

為偷情互相掩護串供 日本太太組「不倫互助會」瞞天過海

直擊日本雜交派對內幕！「每個月辦3到4場」還有超周到服務

相關新聞

婚禮女賓突然大吼「他也向我求婚過」 男外遇曝光下場悽慘

一段感情中如果出現第三者，往往會成為紛爭的元兇。然而卻有段劈腿戀情，居然在婚禮舉辦的當下爆發，讓在場來賓相當錯愕。

廢棄空屋抽屜找到二戰情書 英國空軍指揮官手寫浪漫

日前英國一處空屋發現一捆二戰時期的情書，讓讀到的人都為之動容。

男子喝可樂上癮 20年來每天喝5公升「喝掉一台車」

英國一名男子柯里（Andy Currie）因為愛上喝百事可樂，每天都要喝掉30罐才過癮。這項習慣讓他每年花7000歐元（約21萬元台幣）在可樂上，不過近期男子終於下定決心戒飲料。

曾經自卑總是駝背 傲人34HH上圍讓她月入百萬還清家人債務

英國一名女子蘇菲亞（Amy Sophia）有著性感的身材與極富吸引力的外表，在社群媒體上吸引不少粉絲。不過其實在這之前，這樣的身材常常給她帶來困擾。

男友買房只付3成卻想在婚禮上邀功「全額支付」 準新娘氣炸

婚禮上新郎新娘交換誓詞時，總是會令在場所有賓客都感動不已。不過一名準新郎日前在和未婚妻討論誓詞時，卻提出讓準新娘超傻眼的要求，憤而上網發文分享。

以色列神秘多門古墓驚見詛咒石碑 血紅字跡要所有人不准進入

以色列考古學家在聖地發現一座受詛咒的古墓。嚇人的是墓穴口放著一塊石碑，上面用血紅色的字跡警告生人勿近。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。