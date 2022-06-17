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曾經自卑總是駝背 傲人34HH上圍讓她月入百萬還清家人債務

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇菲亞靠著傲人上圍月入百萬。圖擷自鏡報
蘇菲亞靠著傲人上圍月入百萬。圖擷自鏡報

英國一名女子蘇菲亞（Amy Sophia）有著性感的身材與極富吸引力的外表，在社群媒體上吸引不少粉絲。不過其實在這之前，這樣的身材常常給她帶來困擾。

據《鏡報》（Mirror）報導，蘇菲亞（Amy Sophia）現在是一名網紅，靠著號稱「成人版IG」的情色平台OnlyFans每月可以有4萬元英鎊（約146萬台幣）的收入。不過之前她其實很不喜愛自己的34HH豐胸，她在訪問中提到，每當自己和朋友去夜店玩，就會聽到陌生人評論她的身材，每次都讓她感到很不舒服。她表示，會有一些女生要她「把胸部收好」，因為她們的男友都會盯著看。蘇菲亞說，自己以前都會駝背希望能夠讓胸部看起來小一點，這樣或許比較不會引起他人注意。

蘇菲亞原本是SPA的美容師，每小時的時薪為8.5英鎊（約310元台幣），但是她總是想要用有限的預算，過著奢華的生活。她會花大錢到國外度假，也常常買新衣服，結果最後欠下巨額債務，讓她陷入困境。

直到她看到網站OnlyFans，感覺心底有股聲音要她靠這個賺錢。她說，「我知道我的胸部會吸引很多人注意，所以我決定與其把它們藏起來，不如靠它們獲益。」蘇菲亞開始在OnlyFans工作後，第一個月就賺進7000元英鎊（約25萬台幣）後來幾個月，蘇菲亞的收入持續增加，最高時一個月甚至能賺進15萬英鎊（約548萬台幣）。

她表示，這樣的收入幫助她還清之前欠下的3萬英鎊（約109萬台幣）債務，甚至還幫家人還清了近10萬英鎊（約365萬台幣）的債務。蘇菲亞很感謝家人可以支持她做這樣的工作，能夠靠著自己的外在條件幫自己和家人還清債務，她感到非常幸運。

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