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男友買房只付3成卻想在婚禮上邀功「全額支付」 準新娘氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
一對新人原本甜蜜計劃婚禮，卻因男友想邀功吵得不可開交。圖片來源／ingimage
一對新人原本甜蜜計劃婚禮，卻因男友想邀功吵得不可開交。圖片來源／ingimage

婚禮上新郎新娘交換誓詞時，總是會令在場所有賓客都感動不已。不過一名準新郎日前在和未婚妻討論誓詞時，卻提出讓準新娘超傻眼的要求，憤而上網發文分享。

據《鏡報》（Mirror）報導，一名不願具名的網友在Reddit發文表示，自己今年33歲，和37歲的未婚夫在幾個月前訂婚，近期準備舉行婚禮，喜帖也都發了。兩個人在準備婚禮的同時，也忙著搬新家。這名準新娘表示，新房是兩人一起合買的，未婚夫負擔三成，自己則出了七成的錢。女子表示，要存錢買房子幾乎用掉自己所有積蓄，而且自己也很節省，不能花錢在自己喜歡的事情或物品上。

沒想到在準備誓詞時，女子的未婚夫卻問說是否能在賓客面前說房子是由他全額支付的。因為這位準新郎認為這麼做能增加自己的信心。不過女子聽完心裡很不是滋味，她向未婚夫表示無法接受，「因為這樣大家以後都會覺得房子就是他買的，就算未來我說我貢獻了七成，大家也不會相信。」沒想到這樣的說法竟然遭未婚夫駁回。他對女子大發脾氣，甚至認為女子想太多，根本過度放大這件事。兩人為此大吵一架，男子甚至憤而離開，不接電話。

不少網友紛紛留言表示未婚夫的行為實在太過荒謬，有些網友認為「只為了維護他那脆弱的自尊心就要這麼做，這也太荒謬了。」更有不少網友要女子三思，因為這位準新郎的處事方式令人覺得十分不可靠。

婚禮 婚姻 兩性關係 買房

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