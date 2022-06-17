直擊日本雜交派對內幕！「每個月辦3到4場」還有超周到服務

日本靜岡縣破獲一起由自衛隊官員舉辦的雜交派對，參加者多達120人。日本媒體持續追蹤類似案件，發現近期在東京新宿，也有類似的雜交派對舉辦，於是派出狗仔調查，並訪問相關人士，瞭解這樣驚人的派對，究竟是如何運作的。

根據日本媒體「デイリー新潮」報導，主辦新宿雜交派對的X先生，大約在半年前開始活動，以每個月2到3次的頻率舉辦。X先生的社群帳號有多達1萬3000多位追蹤者，並不時公布有哪位年輕貌美的女性預計加入下次的派對，吸引更多參加者上門。

如果想要加入派對，一位男性需要支付3萬5千日幣的參加費用（約相當於新台幣7755元），但如果是女性的話不只免費，反而會得到主辦方給的酬勞。每次參加派對的女性人數都比較少，最多也就7、8個人左右，而男性人數則大概會是女性的3到4倍。

相關人士爆料，參加這種派對的男性，通常都是比較缺乏社交能力的人，甚至還有明明都來了，結果還在派對上落單的參加者。X先生在發現這種狀況時，就會積極慫恿對方去找某個女性攀談，確保所有人都融入活動中乘興而歸。主辦事前還會發佈密密麻麻的「教戰守則」，提醒大家在場中的指引和規則。由於周到的服務，加上X先生總是能找到貌美的女性參加，大大提高了客人回流的機率。

由於「周到」的服務，因此許多客人都願意回鍋。圖擷取自 ディリー新潮

不過就在媒體記者訪問X先生時，X先生卻矢口否認舉辦雜交派對一事，聲稱自己的派對「和靜岡發生的事件性質不同」，還強調自己擁有執照所以沒問題，並且帶有怒氣的質問記者是怎麼得到消息的。之後X先生就不願再多受訪，並且更改了社群網站的id與暱稱，分享的照片也都變成美食照。而除了X先生之外，東京也還有許多類似的活動暗藏在檯面下，成為社會治安的隱憂。