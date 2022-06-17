以色列神秘多門古墓驚見詛咒石碑 血紅字跡要所有人不准進入

以色列考古學家在聖地發現一座受詛咒的古墓。嚇人的是墓穴口放著一塊石碑，上面用血紅色的字跡警告生人勿近。

據《鏡報》（Mirror）報導，發現石碑的位置是位於猶太教的古墓「多門之家」（Beit She'arim）。聯合國教科文組織（UNESCO）在2015年將這座猶太教墓穴列為世界文化遺產。該古墓構造十分特殊，是由一座座石穴連接而成。石碑的發現位置在最內部的石穴口，是考古學家首次在多門之家找到的遺骸。石碑上用血紅色的字跡寫著「亞科夫哈格（Yaakov Ha'Ger）誓言必詛咒任何打開這座墳墓的人，因此無人會打開此墓。60歲。」

A red painted curse from over 1,500 years ago, found in a recently opened tomb at Israel’s #UNESCO Beit She'arim necropolis, warns that someone is watching! https://t.co/mplg2yz3CF pic.twitter.com/VYFhGfF7iq — Ancient Origins (@ancientorigins) 2022年6月3日

專家認為，該石碑寫於1800年前，寫下這些字跡的可能是一名信奉猶太教的信徒，名叫雅各（Jacob）。以色列海法大學考古學家艾瑞奇（Adi Erlich）表示，死者可能是希望自己能永遠安息、不受打擾，因此留下這些字跡。她提到，通常在一段時間後，墳墓可能會被重新開啟使用，寫下這些字跡是為了預防墳墓遭他人使用。

為了尊重死者，考古學家已將墓穴封鎖起來並將石碑帶回保存及研究，專家表示目前並未安排其他考古挖掘計畫。