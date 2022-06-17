房貸繳10年卻遭銀行法拍老夫婦崩潰 律師嘆：難有勝算

買房、繳房貸，不少人勞碌一生只為求得一個「安樂窩」，惟馬來西亞一對老夫妻繳了10年房貸，以為終於繳完可以安心居住，誰知卻被銀行追債，更要將房子拍賣。原來他10年房貸付出的金頧，只是還是買房本金的20%。辛苦多年「一場空」，老來失去棲身之處，十分悲慘。

據馬來西亞《中國報》報導，銀行前律師麗莎發文講述以上老夫妻向她求助的個案，形容銀行房價繳付的計算法是「壓榨人民血汗錢」。

麗莎指出，老夫妻的房貸是5.5萬令吉（約台幣37萬元），每月供400令吉（約台幣2700元），已經繳款約10年，意味這對老夫妻已經支付了4.8萬令吉（約台幣32.5萬元）。雖然他們以為房貸差不多要供完，惟銀行卻指他們仍欠4.5萬令吉（約台幣30萬元）房貸，原來他們10年來所繳的4.8萬令吉，大部份是用來支付房貸利息，實際上只有約1萬令吉（約台幣6.8萬元）用償還本金。

「老翁無法相信，也無法接受」，於是老夫妻帶著文件向麗莎求助，但麗莎直言這場官司難有勝算，沒法阻止房屋被拍賣，只能暫緩案件，相當無奈。

事件於網上引來熱論，不少網友同情老夫妻遭遇，但認為銀行把借錢出後收利息是無可厚非，「主要是當初銀行職員有沒有跟他們說明白？」、「貸款買房子本來就是這樣的」、「房貸利息演算法確實是如此。大家一定要很小心」、「銀行不收利息，怎麼賺錢？」。

延伸閱讀：

公屋贏家｜網民熱議「公屋獨有現象」 公認呢樣勝私樓：實用智慧

獲派舊公屋單位可要求房署還原清水樓 「空置單位翻新津貼」咁計

文章授權轉載自《香港01》