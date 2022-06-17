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為偷情互相掩護串供 日本太太組「不倫互助會」瞞天過海

聯合新聞網／ 綜合報導
日本有一群外遇的太太組成「不倫互助會」，彼此互相幫忙掩護、隱瞞出軌的事。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
日本有一群外遇的太太組成「不倫互助會」，彼此互相幫忙掩護、隱瞞出軌的事。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

雖說結婚總是希望白頭偕老，但出軌外遇的事件確實也層出不窮，甚至在日本，還出現了外遇者互相幫忙，成立的團體「不倫互助會」，彼此之間更會互相掩護對方的外遇行為。

根據日本媒體「マネー現代」報導，一位化名由美子的41歲已婚女性接受專訪，表示她大概在5年之前，加入了北關東的一個「不倫互助會」。她是經由其他主婦的介紹知道這個團體，全盛時期成員多達約30人，不過最近受到疫情的影響，人數稍微有些變少。

由美子透露互助會功能，比如太太們有時偷情想多做打扮，但又怕買太多新衣會引起家人懷疑，或是本來經濟上就沒有那麼寬裕，所以互助會有彼此出借衣服的功能，讓所有人都能漂漂亮亮地出門。

另一位互助會成員加奈（化名）指出，互助會的太太們會彼此互相掩護外遇行為，好比A和B事前先拍攝好聚會的合照，等到A偷情被丈夫詢問的時候，就可以出示照片謊稱「正在和B太太聚會」，B也會順勢串供替A隱瞞，以這樣的方式蒙混過關。

還有一位成員亞由美（化名）則稱，有時會有因為偷情時間沒掌握好，又或者塞車之類的理由，結果來不及做飯的狀況。這時太太們就會幫忙出動幫忙打理餐點，而且事先還會彼此間統一調味方式，也會注意餐點的內容，例如「某某家的咖哩不能放紅蘿蔔」之類的，以免丈夫吃到口味不同的餐點而起疑。一切的作為都是希望能瞞天過海，徹底隱瞞太太們偷情的事。

日本 外遇

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