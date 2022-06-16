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引退「暗黑界」身材超進化！前AV女優拋售「縮水內衣」 粉絲搶瘋了

聯合新聞網／ 綜合報導
有「人類最強Body」之稱的前AV女優沖田杏梨身材超進化，過去的內衣已經包不住她的好身材。圖／取自沖田杏梨Twitter、Instagram
有「人類最強Body」之稱的前AV女優沖田杏梨身材超進化，過去的內衣已經包不住她的好身材。圖／取自沖田杏梨TwitterInstagram

日本AV女優沖田杏梨有「人類最強Body」之稱，自2016年引退「暗黑界」後，她不時透過社群媒體更新近況。日前，她在推特表示自己的身材不斷「超進化」，以前的內衣彷彿縮水一般，完全包不住她的好身材，令她相當苦惱，更想將「縮水內衣」賣給粉絲們，沒想到消息一出立刻引發轟動，粉絲們爭相留言想要買到沖田杏梨的貼身衣物。

沖田杏梨在推特上分享最近的煩惱，她表示這陣子「身材超進化」，尺碼變化太大了，讓過去合身的內衣都宛如縮水一號，已經無法舒適地穿著，還可能壓壞好身材。但「縮水內衣」數量過多，讓她苦惱該如何處理，更隨口詢問一句「要拍賣嗎？拍賣的話能放在哪裡呢？」，沒想到竟引起網友熱烈討論。

該貼文至今已累積2.2萬人按讚、逾千名網友留言，許多粉絲爭相卡位，希望能搶到女神的貼身衣物，「我想要」、「喔，我的天啊，這就是天堂」、「竟然還在成長，太神奇了」、「是女神的內衣」、「現在的樣子更吸引人呢」。沖田杏梨也感謝粉絲們的熱情回應，她也坦言，本想透過日本平台Fanza販售，但該平台似乎不利於海外粉絲，目前仍在尋找海內外網友都能購買的管道。

沖田杏梨是日本知名的成人片女星，因傲人的身材而擁有「人類最強Body」的名號。她在2016年宣布引退「暗黑界」，隔年便傳出結婚消息，並在2018年4月生下一名女兒。儘管引退多年，沖田杏梨仍透過各類社交平台與粉絲互動，也會分享生活照，讓粉絲們一飽眼福。

日本 女優 社群媒體

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