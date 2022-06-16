大姊姊我牙痛！日本天使牙助變女僕 教你刷牙還有「特殊服務」

你也不敢看牙醫嗎？許多民眾因為害怕，寧可忍痛也不敢到牙科掛號，一不小心恐讓病情惡化。有「動漫第一大國」之稱的日本也使出奇招，將女僕咖啡廳與牙科做結合，診所內的牙助全都換上由女僕裝改成的制服，不僅有漂亮的大姊姊親自接待你看診，還可以指定喜歡的大姊姊進行「特殊服務」，讓許多網友心兒砰砰跳，搶著到診所報到。

根據日本媒體《Sirabee》報導，「アキバ牙科（アキバ歯科）」以「萌萌牙科」做為噱頭，6月於秋葉原開張，預計7月開始進行診療，並在6月10到12日開放診療體驗，診所融合女僕咖啡廳與牙科的服務內容，工作人員穿上輕飄飄的女僕工作服，貼心招待每一位來診所報到的「主人」。「主人們」可以選擇喜歡的大姊姊進行「特殊服務」，不僅可以一對一刷牙練習，還能在活動期間免費合照留念，一掃牙科給人的恐懼印象。

儘管外觀看似可愛、不正經，「アキバ牙科」仍是一間正統的牙科診所，不單診間設備齊全，主治醫生也都具有一定的名氣，診所內的女性員工都有在醫療領域工作的經驗，部分員工也曾擔任多年牙助，且多數人更兼差從事Cosplayer或主題咖啡廳的店員。

「アキバ牙科」的所長湯川城二曾在某大學醫院的口腔麻醉科工作，期間他發現許多民眾都有「牙科恐懼症」，因為害怕而不敢接受治療。為了改善民眾的看牙習慣，湯川決定開設一間「不可怕的牙科」，並以「萌女僕牙科診所」的概念成立了這間診所，邀請病患到「不可怕的牙科」進行諮詢，進而維護個人的口腔健康。

擁有超過14萬粉絲追蹤的日本知名Coser近衛理子（近衛りこ）也是「アキバ牙科」的員工之一，在診所擔任口腔照護指導員。日前，理子也在推特公開工作照，照片隨即掀起轟動，許多網友紛紛報名預約看診，「我現在就去報到」、「制服好好看，也太可愛了吧」、「超可愛的牙科保健員」。