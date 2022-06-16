快訊

新竹輪胎行惡火奪8命！嫌犯燙傷插管治療 點頭坦承縱火

Fed升息三碼！台股早盤漲逾200點重返萬六 台積漲9元秒填息

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好臭！英4歲兒坐陳列品馬桶「大便」 家長聞臭崩潰　

香港01／ 撰文／李納德
英國1名4歲男童在馬桶陳列品上大便，事件令網民笑翻。「Cazzy Wazzy」fb圖片
英國1名4歲男童在馬桶陳列品上大便，事件令網民笑翻。「Cazzy Wazzy」fb圖片

為人父母甚艱難，包括要替孩子撿屎！近日英國網上瘋傳爆笑一幕，1名4歲男孩和家人到家品店購物時，以為馬桶陳列品是真廁所坐上去大便，父母聞到臭味為時已晚，馬桶內有「很大的便便」，媽媽急忙跑回車上拿濕紙巾和膠袋，回去後要等兒子拉完擦屁股，爸爸其後套上膠袋替兒子撿屎和清潔。

事件令網民爆笑，夫婦隨後接受當地電視台訪問，稱兒子當時反怪責3歲妹妹告訴他那廁所可以用，店員則在一旁笑到停不下來，而店方和其他顧客都沒有怪責男童。

事發於英國西南部小鎮格拉斯頓伯里（Glastonbury），卡羅琳（Caroline Akhtar）和丈夫亞倫（Aaron）在facebook分享購物突發情況，當天他們帶同4歲長子（Jacob）、3歲女兒弗蘭基（Frankie）及1歲的伊麗莎（Eliza）到當地的家居DIY及家庭用品商店「B&Q」（百安居）購物。

當時她想買晾衣繩，轉過身和丈夫交談，3個小孩原本只是跑來跑去，其後突然傳來惡臭，卡羅琳和亞倫轉身一看，驚見雅各坐了上馬桶還脫下了褲子，夫婦極其驚恐。

卡羅琳說「我們跑了過去，但為時已晚」，因為兒子已經拉了出來，馬桶內有「非常大的便便」。她跑回車上拿濕紙布及包尿片的膠袋，然後忍不住笑了，趕回店內幫兒子「收尾」，兒子則仍坐在馬桶上，因為「未大完」，丈夫站在旁邊不知道能做什麼。

卡羅琳待兒子完事後便幫他擦屁股，並解釋商店內的馬桶其實不是真的廁所。而丈夫就似撿狗糞似的，手套上膠袋從馬桶內撈出兒子的便便及清潔馬桶。有名店員看見這幕笑到停不下來，但未有走近了解和責怪男童。

英國電視itv節目《This Morning》就事件訪問兩夫婦，卡羅琳透露當時很羞愧，雅各卻竟然怪責妹妹，說是妹妹告訴他可以用那個廁所，「弗蘭基說可以用」，而最年幼的伊麗莎就在馬桶上玩得很高興，頓時令她哭笑不得，希望兒子記住這件事，將來用來嘲笑自己。

被問到商店職員及其他客人有何反應，夫婦說他們無反應，完全「無視」這突發情況，爸爸快快手清潔，沒有被店員及其他客人責罵。照片令網民笑爆，形容這能記一輩子，「好吧，至少他懂上廁所」，有為人父母的網民稱，孩子小時候都曾經以為廁所陳列品是真廁所。

延伸閱讀：

結婚十幾年孩子3歲　感情破裂港媽想離婚　孩子1舉動令網民憂慮

恐怖！印度3男童迫6歲女童看AV「重演情節」被拒　用石頭殺人棄屍

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

好臭！英4歲兒坐陳列品馬桶「大便」 家長聞臭崩潰　

為人父母甚艱難，包括要替孩子撿屎！近日英國網上瘋傳爆笑一幕，1名4歲男孩和家人到家品店購物時，以為馬桶陳列品是真廁所坐上去大便，父母聞到臭味為時已晚，馬桶內有「很大的便便」，媽媽急忙跑回車上拿濕紙巾和膠袋，回去後要等兒子拉完擦屁股，爸爸其後套上膠袋替兒子撿屎和清潔。

男涉詐欺醫療保險6千萬 騎水上摩托車從佛州逃到古巴

美國佛羅里達州一名54歲男子格雷夫（Ernesto Cruz Graveran）涉嫌詐欺醫療保險費約210萬美元（6千2百萬台幣），被聯邦調查局起訴後，騎著水上摩托車海上逃逸，從佛州騎往古巴後遭捕。

動疝氣手術竟「被結紮」！4歲童輸精管被烏龍醫誤切 家屬氣炸

動手術本來就有一定的風險，但若不巧碰到「烏龍醫生」開錯刀，恐賠上下半人生。美國一間醫院傳出離譜意外，一名4歲男童本要接受疝氣手術，沒想到醫生卻「開錯刀」，誤將輸精管切斷，使男童「被迫結紮」，未來恐無法像常人一般正常生育下一代...

南韓首位AI男偶像出道！撞臉多位韓星成最強門面 網驚：車銀優2.0

說到虛擬偶像，大家未必第一時間聯想到南韓，不過當地近年興起加入AI角色元素的做法，更有公司創作男偶像成為「最強門面混合體」，與4名真人一同做隊友...

顧客買越多越好？ 巴黎雜貨店「少買哲學」逆勢突起

巴黎一家居家用品雜貨店不但賣環保材質的商品，還賣很耐用的物品，像是可以用一輩子的鍋子，店家要傳達給顧客的訊息是：少買點。這家在2020年12月新冠疫情期間開張的實體店，竟能在網購的大趨勢下異軍突起，生意蒸蒸日上。店家想要消費者改掉用過即丟的消費習慣，找回昔日珍惜用品的習慣，而且在疫情期間，餐廳、酒吧仍然關門，這家雜貨店成為顧客交流的好去處，意外成為亂世中成功的生意模式。

影／主人不在家…狗狗好奇按一下 轟！整間廚房燒光

美國密蘇里州日前發生一場離奇的火災。一隻狗狗因為主人不在家，不知怎麼誤觸家中電磁爐，導致整間廚房付之一炬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。