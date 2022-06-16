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男涉詐欺醫療保險6千萬 騎水上摩托車從佛州逃到古巴

聯合新聞網／ 綜合報導
佛州男子涉嫌詐欺保險費，騎乘水上摩托車逃往古巴。此為示意圖。（ingimage）
佛州男子涉嫌詐欺保險費，騎乘水上摩托車逃往古巴。此為示意圖。（ingimage）

美國佛羅里達州一名54歲男子格雷夫（Ernesto Cruz Graveran）涉嫌詐欺醫療保險費約210萬美元（6千2百萬台幣），被聯邦調查局起訴後，騎著水上摩托車海上逃逸，從佛州騎往古巴後遭捕。

根據《都市報》報導，美國佛州南區檢察官辦公室發出聲明，格雷夫騎著一輛破損的噴氣式水上摩托車在佛羅里達群島被逮補。這輛噴氣式水上摩托車配有特殊的燃料電池，可以長途航行，而執法單位也在車廂內發現了一堆食物和礦泉水。

美國檢查辦公室也表示：「目前還無法得知在海岸警察逮捕格雷夫之前，他逃往古巴這段90英里（145公里）的距離騎了多遠。」 國安局調查員卡洛斯在刑事起訴書中寫道：「我相信格雷夫實際上很可能是坐噴氣式遊艇前往古巴以逃避起訴。」

據美國檢查辦公室指出，格雷夫據稱經營一家名為「Xiko Enterprises」的醫療設備公司，並以公司名義提出假理賠，要求支付420萬美元（1億2千萬台幣）的醫療保險理賠。這家總部位於海厄利亞的公司據稱為 145 名患者編寫的設備索賠 100 萬美元（3千萬台幣）。然而，調查人員發現這些都不是真的，調查顯示，這145名受益人中沒有一個是該名醫師的患者，且醫生也從未開出任何收費的醫療設備。

而格雷夫在今年的2月及4月從美國聯邦政府那收到210萬美元（6千2百萬台幣）醫療保險理賠，隨後被聯邦調查局發現後一併發布起訴書，美國地方檢察官艾莉西雅（Alicia Otazo-Reyes）下令將格雷夫拘留在邁阿密聯邦拘留中心等待審判，法官也認為他會構成飛行風險而沒收了他的護照。目前格雷夫正與偷渡非法外國人的人蛇男子一起關在拘留所。

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