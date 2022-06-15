南韓首位AI男偶像出道！撞臉多位韓星成最強門面 網驚：車銀優2.0

說到虛擬偶像，大家未必第一時間聯想到南韓，不過當地近年興起加入AI角色元素的做法，更有公司創作男偶像成為「最強門面混合體」，與4名真人一同做隊友。

南韓偶像界最近跟上AI熱潮，紛紛推出虛擬成員，例如女團aespa的4位成員都各自擁有一個AI分身，不時會在MV及照片中示人。不過近日竟有一名準備出道的男偶像帥得不似真人，因為他在現實中的確不存在！

男團SUPERKIND（슈퍼카인드）一共有5人，其中成員SAEJIN引起熱議，外表及氣質被指與不少男星十分相似，包括車銀優、THE BOYZ泳勛及柱延、NCT泰容、TXT秀彬等，這些藝人都是隊中的門面擔當，令SAEJIN成為「最強門面綜合體」。

能夠成為最強門面，因為SAEJIN是由背後團隊「打造」出來的虛擬人，更會和4名真人練習生DAEMON、EUGENE、GEON和SiO一同出道。最新預告片中SAEJIN化上傷痕妝及穿著賽車手服裝，又對鏡頭做出Wink、挑眉等動作，近距離還看到毛孔，設計得相當逼真。

即將在6月20日出道的SUPERKIND也公開了一小段舞蹈片，雖然團體合照SAEJIN霸佔C位，不過跳舞時就只有其他4名成員，SAEJIN跳舞的鏡頭是獨立分開的。網友都感到很疑惑：「上音樂節目時是4人還是5人跳舞？」、「活動方式也太奇怪」。你又會想追看韓國AI偶像嗎？

男團SUPERKIND（슈퍼카인드）一共有5人，其中成員SAEJIN引起熱議，SAEJIN是由背後團隊「打造」出來的虛擬人物。圖／取自SUPERKIND YouTube影片

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文章授權轉載自《香港01》