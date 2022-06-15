台大生參加「日本大學迎新」直擊這幕傻住：都這麼淫亂？

大學迎新出現一些荒腔走板的活動偶有所聞，台灣也曾發生過類似淫亂、霸凌的情況。近日有名到日本讀研究所的台大生發現，當時他參加迎新活動時，「可以明顯感受到學長(們)強烈的交配慾望」，反觀台灣不管系上還是社團迎新，相較下都純樸太多了。

一名台大生在PTT發文說，他到日本去讀研究所，指出自己參加迎新的經驗，以日本男女近半的社團來說，無論迎新還是活動後的吃飯時間，都可以明顯感受到學長（們）強烈的交配慾望，甚至是直接不演，把把學弟晾在隔壁桌自生自滅，一群學長把女孩子包圍起來使勁調情找話題，但也是有特地陪學弟的好人，但比例真的「很感人」。

原po表示，這個場面不說是迎新，可能還會被以為是哪裡的作陪酒店，他也反看台灣，不管是系上還是社團迎新「相較之下實在純樸太多了」，即使是男女各半的校系，那種很明顯意圖的不能說沒有，但絕對是少數。

此文曝光後網友也紛紛回應，「記得有看過談話性節目，有日本女生說，日本女生都要幫忙倒酒的」、「好可怕，那女生怎麼脫離」、「迎新的時候大一女是主角阿，學長們基本上都把他們捧高高的，各種找話題，實際上目的大家都知道啦」。

但也有人說，「看人看學校，我女同學去日本也沒這種事，我日本同學也不會幹這種事」、「明明就存在著個體差異，也許就這麼剛好遇到怪咖...」、「每間學校差異都很大還能直接扯整個國家」、「什麼人在什麼地方都有，不要以偏概全」。

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