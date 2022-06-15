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影／主人不在家…狗狗好奇按一下 轟！整間廚房燒光
美國密蘇里州日前發生一場離奇的火災。一隻狗狗因為主人不在家，不知怎麼誤觸家中電磁爐，導致整間廚房付之一炬。
據福斯新聞報導，本月11日，美國密蘇里州堪薩斯市一處民宅發生火災，整間廚房燒得面目全非，沒想到「肇事者」竟然是屋主的狗狗。當地消防局局長克里斯丹尼（Chris Denney）表示，事發當時屋主將2隻狗狗留在家中，由於屋主家中使用的是觸控式的新型電磁爐，只要輕按一下就會啟動，因此狗狗才會誤觸。
整起火災過程全被屋內的監視器錄了下來。畫面顯示，當時一隻狗狗後腳站在地上，前腳靠在爐面上，疑似因此誤觸，不久後爐面就開始冒出火光。廚房在傳出陣陣濃煙後，火勢持續延燒。幸好狗狗十分聰明，趕快離開「肇事現場」才沒有遭到波及。消防隊也立刻派員前往撲滅火勢，並將兩隻狗狗救出。
消防局局長丹尼表示，當時爐面上留有前一晚使用完的平底鍋，是因為鍋中的油漬和食物殘渣引發火災。他指出，現在有許多電器都是輕觸一下即可開啟，而動物的爪子也能啟動這類電器，建議家中有寵物或孩童的屋主，應該使用內建的安全裝置以避免誤觸。
消防局也將整起意外的畫面公開，希望提醒民眾使用這類家電產品要更加當心，避免發生類似事件。
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