影／擁有「恆星銀河DNA」…網紅宣稱會說外星話 開班授課收2000元

哥倫比亞一名網紅日前接受墨西哥電視台採訪時發表驚人言論，聲稱自己能跟外星人溝通，引發網友熱議。

據odditycentral報導指出，哥倫比亞網紅梅芙沃克（Mafe Walker）是一名靈性導師，她經常在抖音、IG等社群平台上和網友互動。日前梅芙接受墨西哥阿茲特克電視台（TV Azteca）訪問時表示，自己是一名「跨維度媒介者」。她在節目上宣稱，自己不但能夠「打開連結不同次元的管道」，甚至還可以「替外星人翻譯」。

整段訪問過程於今年6月8日上傳至該電視台YouTube頻道。她在受訪時表示，自己擁有「恆星銀河DNA」，因此可以用銀河的頻率和外星人溝通。被問到如何獲得這種能力時，梅芙表示，自己是因為遇到高人指點，於是開發這種超能力。她表示，能力被開發後，DNA中關於各行星、各星宿以及所有恆星的相關記憶都回到體內，因此現在她能夠自由的和外星生物溝通。

梅芙在訪問中宣稱，自己是透過聲帶發出「銀河頻率」，因此才能發出外星生物的聲音。她在節目上甚至大秀語言能力，搭配著誇張的表情和聲調，現場表演外星語。雖然主持人臨危不亂，在一旁頻頻點頭，似乎十分認真傾聽，不過時不時還是露出疑惑和憋笑的表情。

影片爆紅後立刻在社群媒體上引發熱烈討論。有網友說這是「墨西哥電視史上最好笑的一刻，真高興可以親眼見證這一刻」。更有網友搞笑的說「台下沒笑的工作人員應該全部加薪。」不過也有網友認為，在電視上談論這些怪力亂神的內容不太恰當。據報這種「外語能力」為梅芙帶來不少商機。現在她除了能替顧客取出體內的黑暗力量之外，還打算開班授課教外星語，每堂課要價75美元（台幣約2200元）。