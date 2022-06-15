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輸不起？新郎趣味遊戲輸了 婚禮現場重拳打新娘畫面全錄下

聯合新聞網／ 綜合報導
婚禮主持人因為想炒熱氣氛，因此請新人們玩了一個簡單的趣味遊戲，沒想到新娘贏了比賽後，一旁的新郎竟然惱羞成怒，憤怒地把拳頭重擊在新娘頭上。 圖片來源／英國每日郵報Dailymail
婚禮主持人因為想炒熱氣氛，因此請新人們玩了一個簡單的趣味遊戲，沒想到新娘贏了比賽後，一旁的新郎竟然惱羞成怒，憤怒地把拳頭重擊在新娘頭上。 圖片來源／英國每日郵報Dailymail

在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）日前一場婚禮上，新人玩了簡單的趣味遊戲，沒想到新郎因為輸給新娘，竟然在舞台上朝新娘的頭重重的捶下去，驚悚畫面被全程拍攝下來，網友看到也相當憤怒。

根據英國「每日郵報」報導，事情發生在烏茲別克的一場婚禮上，主持人因為想炒熱氣氛，因此請新人們玩了一個簡單的趣味遊戲，沒想到新娘贏了比賽後，一旁的新郎竟然惱羞成怒，憤怒地把拳頭重擊在新娘頭上。

驚魂未定的新娘將手放在頭上，幾乎失去知覺，然後從地板上掀起白色婚紗，最後被另外兩個人帶下舞台，現場的賓客看到這幕，也被新郎輸不起的舉動也嚇壞。

站在新郎身邊的伴郎也顯得很震驚，但新郎仍站在台上，彷彿什麼事情都沒發生過。 圖片來源／英國每日郵報Dailymail
站在新郎身邊的伴郎也顯得很震驚，但新郎仍站在台上，彷彿什麼事情都沒發生過。 圖片來源／英國每日郵報Dailymail

同時，站在新郎身邊的伴郎也顯得很震驚，然後隨著典禮音樂繼續播放，燈光在他們周圍閃爍，但新郎仍站在台上，彷彿什麼事情都沒發生過，凝視著遠處已經嚇壞的賓客們。

畫面全程被錄下後，也在中亞的社交媒體上瘋傳，網友也憤怒地回應「這太可悲了，我希望她能鼓起勇氣指控他，讓他為自己的行為負責」、「好恐怖，我希望她能從他身邊帶走。她的父母怎麼會看這個？他是什麼暴徒？多麼令人震驚」。

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