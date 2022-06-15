聽新聞
test
0:00 / 0:00
輸不起？新郎趣味遊戲輸了 婚禮現場重拳打新娘畫面全錄下
在中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）日前一場婚禮上，新人玩了簡單的趣味遊戲，沒想到新郎因為輸給新娘，竟然在舞台上朝新娘的頭重重的捶下去，驚悚畫面被全程拍攝下來，網友看到也相當憤怒。
根據英國「每日郵報」報導，事情發生在烏茲別克的一場婚禮上，主持人因為想炒熱氣氛，因此請新人們玩了一個簡單的趣味遊戲，沒想到新娘贏了比賽後，一旁的新郎竟然惱羞成怒，憤怒地把拳頭重擊在新娘頭上。
驚魂未定的新娘將手放在頭上，幾乎失去知覺，然後從地板上掀起白色婚紗，最後被另外兩個人帶下舞台，現場的賓客看到這幕，也被新郎輸不起的舉動也嚇壞。
同時，站在新郎身邊的伴郎也顯得很震驚，然後隨著典禮音樂繼續播放，燈光在他們周圍閃爍，但新郎仍站在台上，彷彿什麼事情都沒發生過，凝視著遠處已經嚇壞的賓客們。
畫面全程被錄下後，也在中亞的社交媒體上瘋傳，網友也憤怒地回應「這太可悲了，我希望她能鼓起勇氣指控他，讓他為自己的行為負責」、「好恐怖，我希望她能從他身邊帶走。她的父母怎麼會看這個？他是什麼暴徒？多麼令人震驚」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言