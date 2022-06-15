媽媽遭兇徒刺傷倒地 15歲兒衝出救母擋刀亡 民眾感動悼念

英國近日發生了1宗慘案，男童為了拯救母親而喪命！上周1對母子在曼徹斯特的寓所內遇襲，15歲男童為了保護受傷的母親，勇敢地擋在兇徒前面，卻慘遭毒手。救護員接報到場將2人送院治理，母親情況穩定，但兒子傷勢過重，送院搶救不治。其英勇保護母親的行徑感動了不少民眾，大家都讚揚他是「小英雄」，並獻上鮮花悼念。

綜合外媒報道，居住在曼徹斯特邁爾斯普拉廷（Miles Platting）的15歲男童雅各布（Jakub Szymanski）和40歲母親巴斯克（Katarzyna Bastek），於上周四（9日）晚間9點30分左右，在住所內被1名男子用利器襲擊。救護員接報到場發現這對母子被刺傷倒臥地上，即時將他們送院搶救。母親巴斯克經治療後情況穩定，但雅各布卻在送院1小時後傷重不治身亡。

44歲男子阿爾塔夫（Suleman Altaf）因涉案於兇案翌日晚上被捕，警方決定控告他3項罪名，包括謀殺、謀殺未遂，和在公共場所持有刀具。據悉，兇徒無固定住址。警方將會調查事件起因，鑑證人員整個周六、日都在兇案現場取證，重組案發經過。警方相信事發時巴斯克先被兇徒阿爾塔夫刺傷，雅各布為了救受傷倒地的母親，英勇地挺身而出保護她，卻也因此遭受阿爾塔夫攻擊，被刺傷後倒臥地上，而阿爾塔夫就倉皇逃去。

當地警方以兇殘形容案件，偵查總督察（DCI）史密夫（Alicia Smith）表示十分重視本案，「這個男孩本來還有很長的一生，卻悲劇般地失去生命，他的母親不僅為了失去兒子而悲傷，還要在巨大創傷中盡力恢復」。

受害者家屬表示雅各布是個淘氣、風趣的孩子，「他友善健談，在朋輩間很受歡迎」，就算是剛認識的人，他也樂於協助對方，「對於我們家庭而言，他是英雄。」事發後，有民眾在封鎖線外擺放鮮花悼念這位「小英雄」，有一名不願透露姓名的鄰居表示「這裡的每個人都知道他的善良。他是個了不起的人，絕對是個英雄，應該被人們銘記」。

延伸閱讀：

嬰兒出生數小時猝死 英著名兒童醫院27歲女護涉落毒 掀家長恐慌

36歲陌生男借廁所闖家中 強壓60歲婦性侵 一舉動反抗獲大讚英勇