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網紅斥資10萬到土耳其醫美牙齒 醫警吿「火雞牙」已傷口腔

聯合新聞網／ 綜合報導
蘇格蘭網紅蕾德砸10萬到土耳其整牙，儘管被牙醫警告許多組織被切除，依舊不後悔有這個新笑容。圖擷自Jak Reid
蘇格蘭網紅蕾德砸10萬到土耳其整牙，儘管被牙醫警告許多組織被切除，依舊不後悔有這個新笑容。圖擷自Jak Reid

來自蘇格蘭佩斯利（Paisley）的網紅蕾德（Jak Reid）在抖音（Tik Tok）分享她去國外進行醫美工作的紀錄，卻遭譏是愚蠢、沒有大腦的女孩，原因是她花了3,000英鎊（約10萬台幣）進行整牙，但回國後卻被醫師嚴重警告口腔有很大的問題。

根據蘇格蘭《Daily Record》報導，蕾德在土耳其花了3,000英鎊（約10萬台幣）整「火雞牙」（Turkey teeth），並把整牙過程分享到抖音上，卻挨批是傻且沒有大腦的女孩。

蕾德回到英國看牙醫後，被牙醫師嚴重警告，她牙齒裡有很多組織被切除，若她所放置的22顆白色牙套（全鋯冠zirconium crowns）出現問題，她就不得不進行植牙。

由於蕾德與她的朋友是在土耳其接受醫美療程，她拒絕透露手術的地點。但她自稱她們被安置在一間「塵土飛揚的老酒店」，而不是他們一開始訂的「五星級豪華酒店」，且該合作公司還以改變價格說服她們。

據了解，蕾德與她的朋友被告知要支付現金，否則會被收取10%的費用，隨後她們的銀行帳戶也在她們試圖轉帳時被凍結。

蕾德透露，他們在術前並沒有深入諮詢，牙醫在她們抵達的45分鐘內就開始進行麻醉並在口中鑽孔。儘管她手術前都知道這些潛在風險，但她依然喜歡她的「新笑容」。

她被牙醫告知：「有許多組織已經被切除，除了這些被放進去的牙套，你的口中已經沒有多餘組織可以移除。」

蕾德補充：「我的牙齒實際上並不健康。我的前牙已經做了根管治療，而且我已經做了牙齒貼片，所以我實際上並沒有毀掉健康的牙齒。」她表示自己的牙齒基本上很糟糕，也用牙齒貼片有6、7年時間，但新牙齒有5年的保固，若照顧得宜的話，它們可以使用至少15到25年。

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