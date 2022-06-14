惹錯人？前拳王改當保全 遭奧客挑釁一拳打爆倒地畫面曝光

英國倫敦購物中心BOXPARK近日發生一起衝突事件，一名陌生男子莫名對著員工狂飆髒話，後來更與賣場保全發生衝突，甚至動手推人。雖然賣場人員和保全試圖勸阻，但男子非但不收斂，甚至作勢發動攻擊，下秒便遭現場一名保全擊倒在地，影片也很快曝光瘋傳。

綜合外媒報導，將奧客擊倒在地的保全，曾是英國前重量級拳王法蘭西斯（Julius Francis）。現年57歲的法蘭西斯曾是職業拳擊手，退休後才到BOXPARK擔任保全。他參加過許多知名賽事，其中一項經歷是2000年與美國拳王泰森（Mike Tyson）對戰時，進行第二輪比賽不到1分鐘就被技術擊倒，但他仍是當代知名拳擊手。

不過影片中頭綁藍色頭巾的奧客似乎不知道自己遇到的人不簡單，試圖攻擊法蘭西斯，殊不知自己惹錯人，直接被一拳打倒在地上昏迷不醒。有目擊者認為，法蘭西斯不該訴諸暴力，但也有圍觀民眾興奮歡呼，認為這一拳讓奧客「瞬間被關機」、「都不知道保全業是臥虎藏龍嗎」、「這是奧客應得的」、「高手在民間」。