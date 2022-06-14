英男花27萬台幣治禿頭 植髮成功卻遭誤認《Tinder大騙徒》主角

英男丹·史密斯（Dan Smith）為了治療年輕就有的禿頭，花了7,500鎊（約27萬台幣）進行頭髮移植手術，術後成功生髮，但卻為他帶來另一項困擾，那就是長滿頭髮的他只要出門，被誤認為《Tinder大騙徒》主角西蒙利維耶夫（Simon Leviev），但自己並不覺得困擾，反而以此為樂。

多年來為禿頭困擾不已的史密斯向媒體《每日快報》表示，自己21歲就開始嚴重落髮，每天睡覺醒來，都發現自己的枕頭上充滿頭髮，「這讓我性格開始變得疑神疑鬼，且發現自己看起來比實際年齡還要老。而我的頭中間形成了一個明顯的圓禿，沒有頭髮或其他東西可以蓋住這個空缺。」

史密斯也透露，自己花了非常多錢買毫無意義的生髮片跟奇蹟霜，將希望寄託在這些東西上，但實際效果一點用也沒有。史密斯感到相當沮喪，他非常想要再次感到更有自信。

在做了非常多功課後，史密斯鼓起勇氣決定接受昂貴的頭髮移植手術，希望可以找回他年輕時失去的髮際線。他說：「我想了很多年，老實講我在頭髮治療上浪費了這麼多錢，但都沒有得到太大效果。」經過長時間研究，史密斯發現許多人建議植髮是一個不錯的選擇。

史密斯先是在自己家鄉曼徹斯特看了外科醫師，但外科醫師告訴他禿頭沒什麼好擔心。因此他跑到里茲（Leeds）的專做頭髮移植診所（The Hair Dr – Hair Transplant Clinic）讓法斯博士（Fas Arshad）為他治療。

史密斯表示，法斯醫師相當細心，花時間聆聽他的需求外，評估他的髮線並跟他討論他所想要的選擇。並花時間確認他的髮線，以確定最適合他頭型的形狀，好在手術後達到最自然的效果。

史密斯在COVID-19在英國爆發前，也就是2020年12月接受頭髮移植手術。他表示，這真的是漫長的一天，「我從早上7點半待到下午6點半才離開」。直到2021年3月，他開始在自己的頭上看到成效，而跟很多人一樣，他發現他開始增加體重，因此他也改變了自己的生活方式。

「我開始變得更有意識地照顧自己，也努力成為更健康的人，除了我的頭髮之外，我的外觀發生了很大的變化。」史密斯分享著植髮後的自己。而在植髮後的一年，史密斯的老闆指出，他現在看起來很像Netflix紀錄片裡惡名昭彰的《Tinder大騙徒》。

史密斯說，一開始收到這評論時，覺得是在開玩笑。但後來有其他人開始做比較，「我曾經在街上被攔下來4次要求合照」，路人真的以為他是紀錄片裡的主角。

「我確實認為我看起來有點像西蒙利維耶夫（Simon Leviev），更公平一點地說，我認為西蒙有一條非常漂亮的髮際線，所以我不介意在這方面被比較。」史密斯透露。自手術以來，史密斯也表示他整體信心有所改善，他非常滿意植髮後的結果。

替史密斯進行植髮手術的醫師法斯博士也表示，頭髮與一個人的自信心有內在的連結，而男性禿頭或落髮的影響被嚴重低估。「我常看到，一但患者進行植髮後，會讓其他健康改善，尤其是心理健康，這是很被樂見的。」