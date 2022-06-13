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兒為省錢向母親索要戒指 被拒還暴怒遭網痛批「自私自利」

聯合新聞網／ 綜合報導
子女結婚本是喜事一樁，外國一位母親卻被兒子索要訂婚戒指。示意圖／ingimage
子女結婚本是喜事一樁，外國一位母親卻被兒子索要訂婚戒指。示意圖／ingimage

戒指是一個極具紀念價值的物品，尤其是伴侶互相贈與的更是意義非凡，近來卻有一位外國母親表示，將成婚的兒子因不想花錢買婚戒，要求她把訂婚戒指送給未婚妻，她拒絕後還遭兒子責怪，文章曝光引來大批網友撻伐這位兒子「根本沒長大」。

根據英國鏡報（The Mirror）報導，一位母親在Reddit上發文稱，她26歲的兒子薩姆（Sam）和他交往多年的女友艾蜜莉（Emily）即將結婚，本是一樁令人開心的喜事，兩人卻突然要求她把訂婚戒指作為傳家寶送給艾蜜莉，兒子宣稱這樣一來他就不用購買一枚昂貴的新鑽戒，可以免於在結婚前就負債累累，艾蜜莉也附和說她非常喜歡這枚戒指，因此希望母親能把戒指傳給她。

母親聽聞後嚴正拒絕二人要求，並明確告知原因，「我喜歡我的訂婚戒指，從我丈夫向我求婚以來，我每天都戴著它，老實說，我還有很多年要活，我想一直戴著它，直到我變老」，她也直言，這枚戒指不是什麼傳家寶，而是丈夫在多年前親自為她挑選的，因此她想在餘生都一直戴著它，到晚年時再把它贈與子孫。

不過山姆和艾蜜莉對母親的回應並不滿意，還指責母親自私、不為自己著想，「他問我怎麼能讓他欠債買新戒指，艾蜜莉也說她很失望，因為她希望我的戒指能成為傳家寶，這是接受她加入我們家的象徵」，兩人更表示母親已經保有結婚戒指，不會顯得沒有戒指可戴，這番話也讓母親徹底傻眼。

該文吸引3,200多人回應，眾多網友譴責這對新婚夫婦自私自利，「這意思是叫你們所有的積蓄都投進去吧，因為你們兩個都老了，所以不用活了」、「是他們該長大的時候了」、「如果他們如此在意鑽石的價格，他們其實可以買便宜的就好」、「你知道什麼是自私嗎？因為你廉價到買不起自己的東西」。

這位母親後續也更新貼文感謝網友留言，她表示丈夫站在自己這邊，當兒子又開始和她爭論時，丈夫會叫她先行離開，由他和兒子進行溝通，「他說會尊重我對戒指的决定，而且他很高興我這麼多年來仍然那麼愛我的戒指」。

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