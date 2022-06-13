他釣起大尾鯰魚...剖肚驚見「粗壯姊夫」 眾人狂笑：難怪又大又硬

美國印第安納州一名男子與友人相約到河中釣魚，他釣起人生中第一條藍鯰魚（blue catfish），卻發現這條藍鯰魚的腹部異常突起，他們雖然知道魚類會吞食其他魚種或生物，但這條藍鯰魚的肚子實在太大了。結束河中釣魚行程，他們回到家中處理漁獲，頗開魚肚時竟見到「粗壯姊夫」，才知原來魚肚會異常突起是因為這條魚意外吞下塑膠假陽具。

根據《每日星報》報導，美國印第安納州男子霍普（Jon Hoop）與友人凱薩爾（ Richard Kesar）近日搭船到河中釣魚，他幸運釣起人生中第一條重達20磅（約9公斤）的藍鯰魚，但兩人隨即發現魚腹部「異常突起」的異狀。

凱薩爾說，「當我們把牠撈上船時，注意到牠的肚子很大」，但兩人並沒有多想，因為魚類本能會吞食其他魚種、海龜或其他水中生物。

結束釣魚行程，兩人回到凱薩爾家中處理漁獲。他們決定先處理那條魚肚異常突起的藍鯰魚，當他們頗開魚肚一探究竟，竟見到一根粗壯的「塑膠假陽具」和一顆泡綿球，在場的大人們瞬間笑噴。

凱薩爾3歲的女兒對於魚類也相當好奇，見到爸爸正在處理釣來的漁獲，也自告奮勇幫忙清理，但「假陽具」的出現害得眾人忍不住大笑，凱薩爾的妻子也趕緊捂住女兒的眼睛並將她帶離現場。凱薩爾將這段爆笑經歷分享到臉書上，並附上幾張有如炫耀戰利品、捧著「假陽具」的燦笑照，引起廣大網友熱議。