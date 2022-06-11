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24歲南非準拳王「朝角落空氣暴打」落敗 送醫昏迷身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
南非拳手西米索（Simiso Buthelezi）在拳王爭霸賽決賽中，突然失去意識，往角落猛揮拳，送醫昏迷2天後不治。圖擷自Youtube
南非拳手西米索（Simiso Buthelezi）在拳王爭霸賽決賽中，突然失去意識，往角落猛揮拳，送醫昏迷2天後不治。圖擷自Youtube

南非一位24歲拳手西米索（Simiso Buthelezi）近期參加一場輕量級拳王爭霸賽，原本他已掌握優勢，將對手逼到角落，未料不久後，西米索狀況急轉直下，突然朝著角落空氣揮拳，裁判見狀也中止比賽，並將冠軍判給對手。西米索事後被送醫急救，但到院時已昏迷，最終在2天後不治。

根據「talkSPORT」、「MARCA」等外媒報導，西米索當時參加的是「WBF輕量級非洲拳王冠軍賽」，由於他已有4勝0敗戰績，被外界看好有奪冠希望，比賽中他也一直處於優勢，第10回合時他雖然被對手西弗西勒（Siphesihle Mntungwa）擊中下巴，但仍然將對方逼至繩邊。

裁判將兩人分開後，繼續比賽，但西米索卻失了神，將目光轉到擂台角落，甚至沒有注意到裁判站在那邊，裁判避開後，他開始朝空無一人的擂台角落猛力揮拳，而一旁的西弗西勒也被這景象驚呆，裁判見狀立刻上前抱住西米索，並揮手示意中止比賽，宣布由西弗西勒獲勝。

西米索被送醫時已呈現昏迷狀態，最終在本月7日晚間在南非德班醫院逝世，經檢查後發現其腦部有內出血狀況，而西米索死後，網友也在社群上圍攻西弗西勒，暗示他是整件事情的兇手，而西弗西勒則無奈表示「我沒有殺死西米索，我只是想要贏得冠軍，改變家人生活，這件事非常令人難過，但我參加拳擊比賽並不是為了殺死他」。

南非 運動家

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