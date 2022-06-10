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樂極生悲！開車讓女友「嘴巴服務」 男失控撞車陰莖險被咬斷

香港01／ 記者布萊恩／報導
現場照片見到，肇事車輛的2名男女長褲褪至腳踝位置，躺在路邊，小客車及貨車車頭則因碰撞嚴重損毀。圖／網上圖片
現場照片見到，肇事車輛的2名男女長褲褪至腳踝位置，躺在路邊，小客車及貨車車頭則因碰撞嚴重損毀。圖／網上圖片

駕駛時真的要專心一意，否則隨時會出事！美國佛羅里達州日前發生1起引發網友熱議的車禍，肇因極度尷尬。原來小客車男駕駛行駛時，正與女友在車上「親密互動」，其間男駕駛正接受女友「嘴巴服務」，因而失神與貨車迎頭相撞，由於衝擊力大，男駕駛的陰莖更差點被女友咬斷，逃出車廂後仍痛苦地掩著下體。

綜合外媒報導，事發上周二（5月31日）晚上7時許，小客車上的男女被發現時都是半裸，而現場照片見到，警察到場時2人都疑似已穿上內褲，但長褲仍然褪至腳踝位置，躺在路邊待救，而小客車及貨車車頭都因碰撞嚴重損毀。

警方調查後指出，事故發生時坐在副駕駛座的女友正在幫男駕駛口交，結果男駕駛失神導致小客車失控，與迎頭駛至的貨車相撞；由於衝擊力太大，男駕駛的陰莖更差點被女友咬斷，逃出車時痛苦地掩著下體。

幸好車禍未有造成重大傷亡，貨車上的駕駛及乘客只受了輕傷。

小客車及貨車車頭因碰撞嚴重損毀。圖／網上圖片
小客車及貨車車頭因碰撞嚴重損毀。圖／網上圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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