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傳說吸血怪？美驚見不明生物「UAO」長髮尖嘴 市府公開照片

香港01／ 記者李納德／報導
德州動物園的監視器拍到奇怪生物，市政府發圖向民眾尋求資訊。圖／阿馬里洛市政府圖片
德州動物園的監視器拍到奇怪生物，市政府發圖向民眾尋求資訊。圖／阿馬里洛市政府圖片

這是什麼？德州阿馬里洛（Amarillo）有動物園近日在凌晨時分拍到「奇怪生物」，外觀是人型但頭部卻不似人類，市政府公開圖片尋求民眾協助，想識別這生物真身，暫時命名作「UAO」（Unidentified Amarillo Object），但強調牠未有闖入動物園或攻擊動物。民眾指牠可能是傳說吸血怪物卓柏卡布拉（Chupacabra）或是狼人，甚至是皮行者（Skinwalker），但許多人笑言這只是有人穿上戲服出門惡作劇。

德州阿馬里洛市政府最近公開一張圖片，事發於5月21日凌晨1點25分，阿馬里洛動物園外圍圍欄上的閉路電視捕捉到怪異一幕，畫面所見有隻人型生物在鐵絲網外，疑有長髮尖嘴，頭部像個狼頭。官方發布「神秘物體」圖片，希望民眾提供資訊，以識別真身。

文中提到這可能是個喜歡晚上戴奇怪帽子的人，但後腿又似狼，「卓柏卡布拉嗎？這是個謎」，希望有知情人士提供協助。目前市政府將這陌生訪客稱作「UAO」，官員提醒這生物是出現在動物園之外，沒有試圖進入動物園、沒有動物或人受傷、沒有犯罪活動及故意破壞跡象，只是希望為社區帶來點樂趣，可當作趣怪圖片，希望民眾幫忙解開謎團，示意民眾毋須恐慌。

網友一看圖片後即提出多個美洲傳說生物的名字，「小孩別外出，卓柏卡布拉是真的」、「這不是卓柏卡布拉，這是皮行者」、「是狼人才對」。不過，許多人覺得事件純屬惡搞，「我覺得像個人」、「像我前男友」，又指牠是《星際異攻隊》中的火箭浣熊，質疑只是有個人晚上穿上戲服或者帶住動物頭套出來惡作劇，大家不必擔心。

被許多人提及的卓柏卡布拉是美洲傳說中的吸血生物，多出現在湖或森林深處，名字在西班牙文中有吮吸和山羊的意思，紅眼尖牙、眼睛很大和人類一樣直立行走，牠的舌頭有尖管可插入牲畜心臟吸乾血液。皮行者則是美洲印第安文化中的1種巫師，被視為濫用巫術害人的墮落者，會利用巫術變成動物。兩者不時成為電影題材。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 德州 動物園

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