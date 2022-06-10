快訊

小賈斯汀罹罕病巡演喊卡 親曝「半臉面癱」樣貌

專家籲指揮中心公布染疫死亡「3可控因素」 有助改善致死率

聽新聞
test
0:00 / 0:00

110元入手稀有蛇皮、北極熊毛！日本動物園推「體毛扭蛋」秒被搬空

香港01／ 白兔糖／報導
日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片
日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片

先前小編向大家介紹過日本一個爆紅路人證件照扭蛋機，裡面可以扭出陌生人的證件照，讓人即使疫情下都可以看到別人的全貌。最近札幌的円山動物園推出一款應援扭蛋，裡面裝的竟然是動物的毛髮和使用過的物品？！

位於日本北海道札幌的円山動物園最近在園内設置了一台「円山動物園應援扭蛋」。扭蛋裡面是動物們的皮毛或曾經使用的物品，據説因爲疫情下動物園收入減少，所以應援團體設置了這座扭蛋機，希望可以將扭蛋收入用於支持動物們。

每個扭蛋裏面都有一個裝著院内的動物動物毛髮或物品的玻璃瓶。當中除了動物自然脫落的毛髮之外亦有按所需而剪下的毛髮。「円山動物園應援扭蛋」系列總共有8款扭蛋，有北極熊、設德蘭矮種馬、雪兔的毛和日本錦蛇脫的皮，還有馬來熊用過的麻袋、黑猩猩用過的布、亞洲象墊地的沙和雪豹磨爪用的木片。

日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片
日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片

扭蛋一次500円（大約台幣110元），動物園的職員堤若菜表示她希望到訪客人可以在帶走動物園回憶同時對動物們培養興趣。而從扭蛋所得的資金將會用於購買亞洲象的玩具等支持動物們的需要。

這個扭蛋在6月1日開始設置，本來打算期間限定預計發售至6月20日完結。誰知扭蛋的人氣極高，竟然在3日内就完全售罄。円山動物園也在官方Twitter上表示感激一班粉絲的熱烈支持，透露他們正在討論推出第二彈。不知道大家可以去旅行時還有沒有機會可以扭到這個很有紀念價值的扭蛋呢？

日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品，僅僅3日就被粉絲買光。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片
日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品，僅僅3日就被粉絲買光。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片

延伸閱讀：

一蘭廁所廁紙牆奇觀　緊急告示暗藏秘密武器　其他拉麵店更誇張！

落雨天晾衫有噏味竟然係因爲有屎？ 日本專家3招教你K.O.潮濕異味

文章授權轉載自《香港01》

日本 動物園 北極熊 北海道

相關新聞

飛來橫禍！漁夫海中張口深呼吸 遭尖刺「飛魚」直插喉嚨險窒息死

當值的3名醫生透過X光見到吉拉武喉嚨和鼻腔間卡着1條魚，都感到難以置信。當時魚的後半身卡在喉嚨，魚頭就往鼻孔鑽，情況危急，吉拉武隨時會窒息而死，需要馬上做手術。

傳說吸血怪？美驚見不明生物「UAO」長髮尖嘴 市府公開照片

這是什麼？德州阿馬里洛（Amarillo）有動物園近日在凌晨時分拍到「奇怪生物」，外觀是人型但頭部卻不似人類，市政府公開圖片尋求民眾協助，想識別這生物真身，暫時命名作「UAO」...

樂極生悲！開車讓女友「嘴巴服務」 男失控撞車陰莖險被咬斷

駕駛時真的要專心一意，否則隨時會出事！美國佛羅里達州日前發生1起引發網友熱議的車禍，肇因極度尷尬。原來小客車男駕駛行駛時，正與女友在車上「親密互動」，其間男駕駛正接受女友「嘴巴服務」，因而失神與貨車迎頭相撞，由於衝擊力大，男駕駛的陰莖更差點被女友咬斷...

這本書只寫了圓周率100萬位數！出版25年竟爆紅賣光

奇葩！一名日本網友買了一本名為《圓周率1,000,000位數表》（円周率1,000,000桁表）的書，打開翻閱才發現該書內文全是圓周率（π）小數點後位數的數字，意外讓這本出版25年的書爆紅，登上銷售排行榜第一名，也讓該書作者相當驚訝，直呼「不知道為何會熱賣到這種程度」。

110元入手稀有蛇皮、北極熊毛！日本動物園推「體毛扭蛋」秒被搬空

先前小編向大家介紹過日本一個爆紅路人證件照扭蛋機，裡面可以扭出陌生人的證件照，讓人即使疫情下都可以看到別人的全貌。最近札幌的円山動物園推出一款應援扭蛋，裏面裝的竟然是動物的毛髮和使用過的物品？！

單車離奇掛在電纜上 目擊者解釋經過網建議：當景點

電單車是怎樣卡上去？菲律賓日前瘋傳1輛電單車卡在電纜上的照片，該輛本田電單車被電纜勾住掛在半空，看得網民嘖嘖稱奇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。