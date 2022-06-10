110元入手稀有蛇皮、北極熊毛！日本動物園推「體毛扭蛋」秒被搬空

先前小編向大家介紹過日本一個爆紅路人證件照扭蛋機，裡面可以扭出陌生人的證件照，讓人即使疫情下都可以看到別人的全貌。最近札幌的円山動物園推出一款應援扭蛋，裡面裝的竟然是動物的毛髮和使用過的物品？！

位於日本北海道札幌的円山動物園最近在園内設置了一台「円山動物園應援扭蛋」。扭蛋裡面是動物們的皮毛或曾經使用的物品，據説因爲疫情下動物園收入減少，所以應援團體設置了這座扭蛋機，希望可以將扭蛋收入用於支持動物們。

每個扭蛋裏面都有一個裝著院内的動物動物毛髮或物品的玻璃瓶。當中除了動物自然脫落的毛髮之外亦有按所需而剪下的毛髮。「円山動物園應援扭蛋」系列總共有8款扭蛋，有北極熊、設德蘭矮種馬、雪兔的毛和日本錦蛇脫的皮，還有馬來熊用過的麻袋、黑猩猩用過的布、亞洲象墊地的沙和雪豹磨爪用的木片。

日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片

扭蛋一次500円（大約台幣110元），動物園的職員堤若菜表示她希望到訪客人可以在帶走動物園回憶同時對動物們培養興趣。而從扭蛋所得的資金將會用於購買亞洲象的玩具等支持動物們的需要。

這個扭蛋在6月1日開始設置，本來打算期間限定預計發售至6月20日完結。誰知扭蛋的人氣極高，竟然在3日内就完全售罄。円山動物園也在官方Twitter上表示感激一班粉絲的熱烈支持，透露他們正在討論推出第二彈。不知道大家可以去旅行時還有沒有機會可以扭到這個很有紀念價值的扭蛋呢？

日本円山動物園推出應援扭蛋，裡面裝有動物的毛髮和使用過的物品，僅僅3日就被粉絲買光。 圖／截自日テレNEWS YouTube影片

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文章授權轉載自《香港01》