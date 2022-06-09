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單車離奇掛在電纜上 目擊者解釋經過網建議：當景點

香港01／ 撰文／李納德
菲律賓1輛電單車被電纜掛在半空中。（「One Mindanao」fb圖片）
菲律賓1輛電單車被電纜掛在半空中。（「One Mindanao」fb圖片）

電單車是怎樣卡上去？菲律賓日前瘋傳1輛電單車卡在電纜上的照片，該輛本田電單車被電纜勾住掛在半空，看得網民嘖嘖稱奇。當地傳媒指，這輛電單車其實是下面電單車店的展示品，有目擊者指是有輛大貨車駛經附近時撞上半空電纜，令連接的電線杆傾斜，電纜失去拉力隨即墜下，意外勾住在下方的電單車，貨車駛走時電纜即將電單車勾上半空。電單車店老闆稱從未發生過同類事件，但未透露會否向貨車追討。網民稱事件難以置信，質疑是有其他原因導致電單車勾了上去，惟有當場民眾稱親眼目睹，又認為真正要負擔的應該是鋪設電纜的人。

菲律賓網傳電單車半天吊照片，當地傳媒指事發於周二（7日）早上，棉蘭島加延德奧羅市拉帕桑（Lapasan ,Cagayan de Oro）有輛本田XRM 125被電纜纏住掛在半空中，許多線看起來鬆垮垮看沒有拉緊。現場片段所見，電纜在商舖上方延伸，只比店舖高一點點，非常接近地面而且雜亂。

當地傳媒指其中1名最早拍到照片的是播報員Menzie Montes，她在facebook分享電單車照，這輛電單車原本放在路邊，是一家電單車商店的展示商品。有目擊者，當時有輛大貨車經過撞到1間電訊公司的電纜，導致連住的電線桿出現傾斜，連接的電纜鬆動下墜，此時下墜的電纜勾到了電單車。貨車駛離時電纜復位，順勢將電單車扯上去，變成電單車掛在電纜上的畫面。

電單車店老闆未有就事件表態，說明會否追究貨車責任，他說自己也是第一次遇到這種事。事件令網民傻眼，笑稱「會收到違泊或者阻街的罰單嗎？」，又說不應將電單車移走，可以當景點，「別把電單車搬走，這可以發展加延德奧羅旅遊業」、「所以本田的標誌有對翅膀」、「油價太貴了，車主掛起電單車自己行路」。

不少網民覺得難以置信，質疑有其他原因令電單車掛在電纜上，「無法想像，怎可能發生」，但有部份當地民眾聲稱同樣目擊事件，「是真的，我親看目睹，這就是拉帕桑」。又有網民質疑罪魁禍首應該是設置電纜的人而非駛經的貨車，又認為當場的電纜有高度不足的問題，當局應加以檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

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