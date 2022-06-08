真．血肉果汁機？他榨果汁竟成「命案現場」 網笑：去警局吧

疫情延燒，許多人開始在家動手做料理，但一不小心恐誤入「暗黑料理界」，製作出令人不敢恭維「恐怖餐點」。日前，日本一名網友打算用果汁機製作果醬，不料下一秒卻成「命案現場」，純白的料理台瞬間被染為鮮紅，網友看到照片後也大爆笑，更警告推主「我們先去警局一趟吧」！

日本一名網友在推特分享奇葩的料理過程，他本想用果汁機製作果醬，把蔓越莓放入後開始榨汁，不料果汁竟不慎外洩，讓整個料理台「染血」，宛如「血肉果汁機」一般，場面一片混亂。推主也連忙在貼文澄清，「拜託相信我，我只是想要做個果醬」。

「命案現場」畫面流出後，立刻掀起熱烈討論，網友紛紛驚嘆「殺…殺人事件」、「這是正在處理的事故現場嗎？」、「這看起來超像鮮血」，也有人開玩笑稱「總之我們就先去警局吧」、「喂？請問是警察嗎？」、「請您跟我去警察局一趟」。

隨後推主也PO出成品，證實自己真的只是在製做果醬及優酪乳，絕對沒有做出任何不可告人的事。不幸的是，推主的衣服也被「噴到鮮血」，讓他相當無奈。