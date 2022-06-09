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影／女從屋頂墜樓昏迷後失憶 未婚夫冷酷失聯另結新歡

聯合新聞網／ 綜合報導
杜娃意外墜樓後昏迷，醒來發現未婚夫另結新婚，導致自己出現人際關係信任危機。圖擷自Today News Post
杜娃意外墜樓後昏迷，醒來發現未婚夫另結新婚，導致自己出現人際關係信任危機。圖擷自Today News Post

來自澳洲的25歲杜娃（Brie Duval）意外從酒吧屋頂摔下昏迷三個月，醒來後發現未婚夫另有新歡，且未婚夫在新歡的要求下，封鎖杜娃的社群媒體帳號與手機，讓杜娃遍尋不著他。

根據《每日郵報》報導，杜娃在加拿大的山城賈斯柏（Jasper）擔任餐廳主管，卻因一次詭異的意外中，從酒吧屋頂摔下來，且是頭朝下的撞擊下方人行道。經飛機緊急運送到阿爾伯塔大學醫院急救，醫師通知她在澳洲的父母，她在這起意外有骨折、脊椎受傷、腦出血、肋骨斷裂及牙齒斷裂，生存機率極低，人被安置在加護病房觀察中。

杜娃意外昏迷的期間，友人為她發起募款籌集超過26,000英鎊（約100萬台幣）可以讓她回澳洲，當時杜娃的父母曾希望澳洲政府可以允許他們出國探視女兒，無奈因為疫情關係而無法前往。

昏迷3個月後醒來的杜娃，患有失憶想不起以前的生活，包括自己有一個交往4年2個月的未婚夫。逐漸恢復後，杜娃開始嘗試聯繫她的未婚夫，卻發現未婚夫已經跟另一個女人在一起，且在他住院期間從未去探望她，杜麗表示，自己深深地被未婚夫的行徑傷害。

而杜娃唯一可以聯繫到的是未婚夫的新女友，因為對方傳給杜娃一則訊息，告訴杜娃她沒有安全感，並阻止杜娃的前未婚夫聯繫杜娃，封鎖杜娃的一切，當時杜娃人還在醫院。

杜娃表示，他對未婚夫的行為感到相當受傷，他從未想過當時以為的靈魂伴侶，卻會在她生命最可怕的時候，做出這類行徑。這也影響杜娃不再相信愛情，還有對一般人的信任。

兩性關係 情侶 外遇

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