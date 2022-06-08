課金爆量！日本千萬YouTuber信用卡被鎖 「一年超狂開銷」曝光

許多玩家都會選擇以現金儲值購買遊戲內的資源，用「課金（かきん）」的方式追求更舒適的遊戲體驗。日前，擁有千萬訂閱的日本YouTuber兼遊戲實況主的Hikakin卻傳出悲劇，疑似因「課金爆量」，使他的信用卡遭銀行方封鎖。Hikakin也趁機估算了一下自己一年來的課金總額，「驚人開銷」更超過日本人的平均年收，引發網路討論。

Hikakin在本月5日上傳影片，自爆疑似因「課金爆量」慘遭銀行鎖卡。片中提到，過去他玩遊戲時都能直接刷卡課金，但最近卻會跳出「支付遭拒絕」的通知，一天多半只能刷1、2萬日圓（約新台幣2200到4400元），超過這個額度就刷不過，但信用卡卻能在amazon等網站正常購物，讓他相當困惑。

藉此機會，Hikakin估算了一下自己一年來的遊戲課金量，沒想到竟得到「驚人開銷」，一年總共課了550萬日圓（約新台幣122萬元），平均一個月花掉45.8萬日圓（約新台幣10.2萬元）。據統計，日本人的平均年收入為461萬日圓（約新台幣102萬元），年收中位數約433萬日圓（約新台幣96萬元），Hikakin的課金金額遠超過一般人的收入總額。

隨後Hikakin也聯繫了發卡的銀行，銀行方表示，「卡片本身沒有問題，鎖卡是為了防範『未經授權使用』的機制」。由於近來網路犯罪、惡意利用的情況增加，信用卡公司也強化安全措施，若一口氣刷了好幾筆遊戲儲值，信用卡公司就會根據用戶的購買記錄、金額…等要素，懷疑客戶是否遭到「不正當利用」，並暫時停卡以此應對。

經由本人電話聯繫後，Hikakin已被信用卡公司「課金解禁」，成功度過這次危機。Hikakin也在影片中提到，除了本身很熱愛遊戲外，自己也有在進行遊戲實況，為了讓自己保持在「第一線」的位置，才會不吝嗇的在遊戲上消費。另一方面，也是為了感謝遊戲營運方的貢獻，想以課金的方式支持遊戲。