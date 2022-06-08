快訊

3個月內2度染疫「第二次更想死」 她哀號：無敵星星騙人的

獨／彰基白色巨塔爭議 肝臟移植名醫陳堯俐將轉戰這裡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

課金爆量！日本千萬YouTuber信用卡被鎖 「一年超狂開銷」曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
日本YouTuber兼遊戲實況主Hikakin疑似因「課金爆量」，信用卡被鎖，無法正常儲值遊戲。圖／截圖自Hikakin YouTube影片
日本YouTuber兼遊戲實況主Hikakin疑似因「課金爆量」，信用卡被鎖，無法正常儲值遊戲。圖／截圖自Hikakin YouTube影片

許多玩家都會選擇以現金儲值購買遊戲內的資源，用「課金（かきん）」的方式追求更舒適的遊戲體驗。日前，擁有千萬訂閱的日本YouTuber兼遊戲實況主的Hikakin卻傳出悲劇，疑似因「課金爆量」，使他的信用卡遭銀行方封鎖。Hikakin也趁機估算了一下自己一年來的課金總額，「驚人開銷」更超過日本人的平均年收，引發網路討論。

Hikakin在本月5日上傳影片，自爆疑似因「課金爆量」慘遭銀行鎖卡。片中提到，過去他玩遊戲時都能直接刷卡課金，但最近卻會跳出「支付遭拒絕」的通知，一天多半只能刷1、2萬日圓（約新台幣2200到4400元），超過這個額度就刷不過，但信用卡卻能在amazon等網站正常購物，讓他相當困惑。

藉此機會，Hikakin估算了一下自己一年來的遊戲課金量，沒想到竟得到「驚人開銷」，一年總共課了550萬日圓（約新台幣122萬元），平均一個月花掉45.8萬日圓（約新台幣10.2萬元）。據統計，日本人的平均年收入為461萬日圓（約新台幣102萬元），年收中位數約433萬日圓（約新台幣96萬元），Hikakin的課金金額遠超過一般人的收入總額。

隨後Hikakin也聯繫了發卡的銀行，銀行方表示，「卡片本身沒有問題，鎖卡是為了防範『未經授權使用』的機制」。由於近來網路犯罪、惡意利用的情況增加，信用卡公司也強化安全措施，若一口氣刷了好幾筆遊戲儲值，信用卡公司就會根據用戶的購買記錄、金額…等要素，懷疑客戶是否遭到「不正當利用」，並暫時停卡以此應對。

經由本人電話聯繫後，Hikakin已被信用卡公司「課金解禁」，成功度過這次危機。Hikakin也在影片中提到，除了本身很熱愛遊戲外，自己也有在進行遊戲實況，為了讓自己保持在「第一線」的位置，才會不吝嗇的在遊戲上消費。另一方面，也是為了感謝遊戲營運方的貢獻，想以課金的方式支持遊戲。

Hikakin估算了自己在遊戲上的課金總額，一年就花了550萬日圓（約新台幣122萬元）。圖／截圖自Hikakin YouTube影片
Hikakin估算了自己在遊戲上的課金總額，一年就花了550萬日圓（約新台幣122萬元）。圖／截圖自Hikakin YouTube影片
Hikakin平均一個月花45.8萬日圓（約新台幣10.2萬元）在遊戲課金上。圖／截圖自Hikakin YouTube影片
Hikakin平均一個月花45.8萬日圓（約新台幣10.2萬元）在遊戲課金上。圖／截圖自Hikakin YouTube影片

日本 YouTuber YouTube 信用卡

延伸閱讀

日清純女偶像轉戰「暗黑界」公布片商 AV達人：老闆挖到石油了

八旬嬤重逢鮮肉老公 相差45歲「祖孫戀」同居親密片連環發

影／墨西哥吊橋完工秒垮 25人慘摔溪谷包括市長

一蘭拉麵廁所奇觀！衛生紙牆嚇壞顧客 「緊急告示」暗藏秘密武器

相關新聞

思想實驗：銀河系可能潛伏 4 個具敵意的外星文明

理論上，銀河系有數百萬顆行星適合居住，其中一定也有和地球相似可演化出智慧生命的家園，只是至今半個證據都沒有。最近一篇尚未經同行評審的論文指出

「爸爸活」進化？日女轉做「秘書活」 一周二天服務總裁月入25萬日圓

受疫情等因素影響，日本少女從事「爸爸活（パパ活）」的人數增加，少女們從「爸爸」身上拿錢，陪他吃飯、約會，甚至進行「人與人的連結」。近來，「爸爸活」的暗黑市場疑似被升級，許多從事「爸爸活」的女性紛紛轉職改做「秘書活」，且「秘書」待遇優渥，有人一周只要上兩天班，一個月就能有高達25萬日圓...

課金爆量！日本千萬YouTuber信用卡被鎖 「一年超狂開銷」曝光

許多玩家都會選擇以現金儲值購買遊戲內的資源，用「課金（かきん）」的方式追求更舒適的遊戲體驗。擁有千萬訂閱的日本YouTuber兼遊戲實況主的Hikakin卻傳出悲劇，疑似因「課金爆量」，使他的信用卡遭銀行方封鎖Hikakin也趁機估算了一下自己一年來的課金總額，「驚人開銷」更超過日本人的平均年收...

110元入手稀有蛇皮、北極熊毛！日本動物園推「體毛扭蛋」秒被搬空

先前小編向大家介紹過日本一個爆紅路人證件照扭蛋機，裡面可以扭出陌生人的證件照，讓人即使疫情下都可以看到別人的全貌。最近札幌的円山動物園推出一款應援扭蛋，裏面裝的竟然是動物的毛髮和使用過的物品？！

影／女從屋頂墜樓昏迷後失憶 未婚夫冷酷失聯另結新歡

來自澳洲的25歲杜娃（Brie Duval）意外從酒吧屋頂摔下昏迷，醒來後發現未婚夫另有新歡，且未婚夫在新歡的要求下，封鎖杜娃的社群媒體帳號與手機，讓杜娃遍尋不著昏迷前的未婚夫。

真．血肉果汁機？他榨果汁竟成「命案現場」 網笑：去警局吧

疫情延燒，許多人開始在家動手做料理，但一不小心恐誤入「暗黑料理界」，製作出令人不敢恭維「恐怖餐點」。日前，日本一名網友打算用果汁機製作果醬，不料下一秒卻成「命案現場」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。