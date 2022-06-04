6秒看清一個人！情侶遇匪「男友秒拔腿逃」 她獨留原地遭搶
墨西哥埃卡提佩(Ecatepec）5月24日發生一起搶案，一對情侶正手牽手走在路上，結果兩名搶匪騎車快速停下，男友瞬間放開手拔腿就跑，剩下女生獨自被搶，畫面曝光後引起網友熱議。
根據外媒報導，這件事情發生在埃卡提佩的一個路口，當下有一對年輕情侶手牽手走在路上，結果突然一輛機車飛車停下，兩名搶匪奔向情侶，這時男友想都不想，馬上放開女友的手快速奔跑逃離現場。
此時女友還淡定地往前繼續走，直到搶匪抓住她的手，從她的口袋掏出手機後，搶匪就上車離去，但女子還是像無事發生一般，雙手插口袋後，繼續往本來的方向走，這段過程也被監視器錄下來，被放到推特上。
短短6秒的事情經過也讓網友熱議，不少人開罵，「他真是個混蛋」、「希望女生能離開那個沒用的廢物」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人」，但也有人認為「男友可能是跑去報警」。
¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vXFQcNA3xk— JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) 2022年5月30日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言