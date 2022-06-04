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6秒看清一個人！情侶遇匪「男友秒拔腿逃」 她獨留原地遭搶

聯合新聞網／ 綜合報導
男友看到搶匪來馬上放手拔腿就跑。 圖片來源／推特(@MrElDiablo8)
男友看到搶匪來馬上放手拔腿就跑。 圖片來源／推特(@MrElDiablo8)

墨西哥埃卡提佩(Ecatepec）5月24日發生一起搶案，一對情侶正手牽手走在路上，結果兩名搶匪騎車快速停下，男友瞬間放開手拔腿就跑，剩下女生獨自被搶，畫面曝光後引起網友熱議。

根據外媒報導，這件事情發生在埃卡提佩的一個路口，當下有一對年輕情侶手牽手走在路上，結果突然一輛機車飛車停下，兩名搶匪奔向情侶，這時男友想都不想，馬上放開女友的手快速奔跑逃離現場。

此時女友還淡定地往前繼續走，直到搶匪抓住她的手，從她的口袋掏出手機後，搶匪就上車離去，但女子還是像無事發生一般，雙手插口袋後，繼續往本來的方向走，這段過程也被監視器錄下來，被放到推特上。

女子表現得相當淡定，最後仍是被搶匪搶走財物。 圖片來源／推特(@MrElDiablo8)
女子表現得相當淡定，最後仍是被搶匪搶走財物。 圖片來源／推特(@MrElDiablo8)

短短6秒的事情經過也讓網友熱議，不少人開罵，「他真是個混蛋」、「希望女生能離開那個沒用的廢物」、「不用當英雄，但至少要陪她面對搶匪，別讓她一個人」，但也有人認為「男友可能是跑去報警」。

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