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解封期程沒時間表沒配套 觀光產業只能持續被凌遲

64歲嬤曬「丁字褲翹臀」火辣照 不肯刪照自認有品味

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。圖／取自Instagram
澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉貼出性感照片。圖／取自Instagram

澳洲墨爾本健身運動員萊絲莉（Lesley Maxwell）今年64歲，身材仍凹凸有致，被稱作是世界上最健康的奶奶，她經常在社群軟體上分享性感照片，不過近日一張「身穿丁字褲」的照片卻讓女兒與孫女無法接受，而萊絲莉則堅持發放該張照片。

根據每日星報報導，萊絲莉經常在網上分享自己運動的性感照片，近日她貼出一張身穿黑色丁字褲及胸罩、背對鏡頭的性感辣照，由於照片尺度過大，連孫女蒂婭（Tia Christofi）都看不下去，希望她移除照片。

然而萊絲莉認為，自己過去被父親束縛，不想要到現在還得被孫女管，她認為她的照片很性感且有品味，還能讓18歲年輕男生動心，因此她刪掉照片2小時後，又再度上傳照片。

蒂婭表示，「任何人都希望在64歲時看起來像她那樣，但我不同意她發布的一些照片」，不過她也認同萊絲莉有權力自己決定是否上傳照片，她也會以萊絲莉為健身榜樣。

健身 澳洲 墨爾本

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