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澳洲「千年古草」生長逾200平方公里 成全球最大植物

香港01／ 歐敬洛
圖為澳洲鯊魚灣的澳洲海神草，每棵海草被發現原來都源自同一條根莖，意味實質為同一棵植物。圖片來源/西澳大學
圖為澳洲鯊魚灣的澳洲海神草，每棵海草被發現原來都源自同一條根莖，意味實質為同一棵植物。圖片來源/西澳大學

千年古樹相信大家也聽多了，但「千年古草」大家又聽過沒有？而且這棵草不僅有數千年的歷史，而且有200平方公里約2個以上香港島的面積，是目前已知世上最巨型的植物。

這個植物名為澳洲海神草，學名Posidonia australis，是一種生長在澳洲沿海地區的水草植物，在當地頗為常見。但當科學家嘗試在澳洲西岸鯊魚灣（Shark Bay）採集海草樣本進行研究時，發現了一個難解的現象：兩個分別相距180公里遠的樣本擁有一模一樣的基因。

經長時間搜集樣本及研究後，科學家發現這覆蓋在鯊魚灣沿岸的海神草，實際都沿自同一棵植物。就像一個舖設了200平方公里的草地一般，只不過每棵海草都源自同一條根。根莖一直向外伸展的同時，葉從中生長出來，形成海草群成為當地動物棲息地。

若以每年根莖生長35厘米計算，這海草要生長4500年才能達到200平方公里面積，意味這棵草在4500年前已紮根於此。且因地理限制，該處海上鹽度較高，全年溫度差異也較大，這海草似乎找到了在這生存的方法。

西澳大學進化生物學，參與研究的其中一位科學家辛克萊（Elizabeth Sinclair）表示，這棵海草沒有從父母中繼承其中一方的基因，而是完整地保留雙方的基因，植物能存續這麼久不是依靠繁殖，而是依賴其強勁的生命力。

生物生存需要不斷進化，選擇無性生殖甚至「不願死亡」長命百歲缺乏遺傳多樣性。遺傳多樣性是應對環境變化中所需要的，4500年地球經歷了很大的變化，這海草能活這麼久可謂一個謎。

相關論文已刊載在最新一期的英國皇家學會報告 B（Royal Society B）期刊上。

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文章授權轉載自《香港01》

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