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「我永遠忘不了她」 青梅竹梅24年後重燃愛火再婚頭

聯合新聞網／ 綜合報導
英女阿曼達（Amanda Piper）與初戀強納森（Jonathon）24年後因社群媒體重逢，約會兩年即決定在拉斯維加斯登記結婚，把握當初差點錯過的對方。示意圖，非新聞當事者。（ingimage）
英女阿曼達（Amanda Piper）與初戀強納森（Jonathon）24年後因社群媒體重逢，約會兩年即決定在拉斯維加斯登記結婚，把握當初差點錯過的對方。示意圖，非新聞當事者。（ingimage）

49歲的英國女性阿曼達（Amanda Piper）18歲與初戀強納森（Jonathon）分手後，心碎移居美國。睽違24年，兩人在臉書上重逢，約會兩年後，決定結為夫妻，共續前緣。

分別續弦的阿曼達與強納森，兩人18歲時曾交往但卻不幸分手，少女心碎的阿曼達因此在1991年決定移居美國亞利桑那州，兩人自此失去聯絡。

根據外媒《Metro》報導，這對青梅竹馬分別是在失婚後才在社群媒體上找到對方。阿曼達定居美國後，結婚並育有3個兒子，但仍與強納森家人保有聯繫，但與強納森卻沒有互動。當她結束婚姻時，阿曼達想起強納森，而同樣離婚的強納森，則在2015年10月突然在臉書加阿曼達為好友。

兩人開始在臉書上有了互動，並重新點燃他們年輕時的愛火，阿曼達表示，「我們在16歲時開始約會，強納森是我的初戀。當時我每週末都會和我祖父母一起去他家的肉鋪看他，而他總是讓我很開心。」

重拾愛火的兩人，也不忌諱在媒體前放閃，雙雙表示：「我認為你永遠不會忘記你的初戀，至少我沒有」，有時看著對方都會想「我不敢相信是你」。

相隔多年後在臉書重逢，2016年1月阿曼達飛回英國看強納森，同年5月換強納森飛美停留3個月，兩人利用這段時間暢遊美國，阿曼達對於再重逢表示，「我只知道這次我不能讓他走」。這趟旅行後，兩人知道彼此已經浪費夠多時間，決定8月時到拉斯維加斯結婚。

強納森獲得美國綠卡後，與阿曼達共度下半輩子。他表示，自己從未想過在美國生活，但這就是為愛做的事，更表明這段婚姻「感覺超現實，就像星星都對齊了一樣」。

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