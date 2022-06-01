快訊

虧大了！勞動基金今年前4月累虧1983億元 收益率-3.94%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／廢棄42年麥當勞內裝曝光 探險家：看起來隨時可營業

聯合新聞網／ 綜合報導
一名美國探險家發現一間廢棄麥當勞，完整的模樣讓他驚呼，「一切都像客人隨時都會回來一樣」。圖擷自TikTok
一名美國探險家發現一間廢棄麥當勞，完整的模樣讓他驚呼，「一切都像客人隨時都會回來一樣」。圖擷自TikTok

一名美國探險家從7歲就深深被廢棄建築吸引，近日透過朋友的幫助下得知了這家廢棄長達42年的麥當勞，網友看了驚呼，「我還記得餐廳原本的樣子」。

根據「英國鏡報」報導，一名探險家發現一家從1980年就遭廢棄的麥當勞，他也在裡面發現許多珍貴的古董，包含復古飲料機、老舊設備、粉色與藍色的座椅，以及幾乎沒有磨損的熱巧克力機，上面寫著「永遠新鮮，永遠在這裡」，此外，還有展示了舊櫃檯、冰箱和架子，一切都像客人隨時都會回來一樣。

@triangleofmass Abandoned McDonald’s #imlovingit #urbex #abandoned #abandonedplaces #mcdonalds #ronaldmcdonald #mccafe #fastfood #2007 ♬ Put Your Head On My Shoulder - Giulia Di Nicolantonio

探險家說，「想想多年前留下的所有東西都在這裡積灰塵，想想人們曾經在那裡工作和吃飯，曾經在這家麥當勞分享的回憶，這簡直是太驚人了！」

影片發出後，就有人回憶起，「我還記得餐廳原本的樣子」、「天啊，這好懷舊，我溜進記憶隧道了」、「如果你仔細想想的話，其實也滿傷心的」、「就算我不常吃速食，但我還是比較喜歡以前的裝潢，顏色比較鮮豔也比較有風格，相較之下現代的風格看起來都一樣」。

麥當勞

延伸閱讀

家裡挖出一款古老PS掌機讓他很好奇 老玩家懷念過往「玩到被爸媽唸」

摩斯打工妹遇客人拿錯這張卡 過來人：超常見

影／基隆大麥開業34年熄燈！店經理哽咽話別 民眾喊「謝謝麥當勞」

超商咖啡天天喝想換口味 她心動膠囊咖啡機網推「這種人最適用」

相關新聞

影／廢棄42年麥當勞內裝曝光 探險家：看起來隨時可營業

一名美國探險家從7歲就深深被廢棄建築吸引，近日透過朋友的幫助下得知了這家廢棄長達42年的麥當勞，網友看了驚呼，「我還記得餐廳原本的樣子」。

女舞者網上自信秀「大拇指長」凸肚臍 網友大讚正向揭可能原因

抖音上一名舞者Chi常在上面分享自己的生活和舞蹈片段，並上傳了許多穿著小背心跳舞的片段，讓人注意到她有十分明顯的凸肚臍。而她不但沒有試圖藏起來，還在許多影片中標注「愛自己完美的身體」、「這就是真正的我」，美麗自信的態度讓許多網友讚賞，

日本「原始人撞臉大賽」冠軍如1800年前祖先轉世 10强激似一家人

去年10月，日本的研究人員將一個從鳥取市遺跡中發現的1800年前頭骨進行了DNA分析，並重現了這位彌生人的相貌。當時修復後的相貌被公開後引起網民熱論，不少人認為彌生人的長相似曾相識。

石垣島蜜月浮潛弄丟新婚戒指好自責 一個月後的意外發展卻讓他淚崩

在茫茫大海之中，想要找尋特定的東西，並不是那麼容易的事情。特別如果是將具有紀念價值的物品，不慎遺失在海中，更是很難找得回來。不過最近日本網友，居然就發生了一起失而復得的奇蹟事件。

父母5個月內相繼去世 4名孤兒一個月成功募款千萬買房

在愛爾蘭有一家6口，家中最小的孩子才5歲，父母就因癌症相繼去世，4個男孩瞬間淪為孤兒，於是親戚們出馬為孩子們募款，最終成功籌集大筆資金，甚至能讓男孩們直接買房。

宗教聚會秒變「性愛轉播秀」 夫妻房事被教友call in打斷：上鏡啦

美國明尼蘇達一處猶太教會日前舉行線上聚會，但其中有一對夫妻忘記關閉攝影鏡頭，在眾教友面前上演「活春宮」，夫妻恩愛將近45分鐘後，才有一位認識這對夫妻的教友打電話給他們，妻子嚇得趕緊起身找尋鏡頭開關，但

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。