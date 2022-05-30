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父母5個月內相繼去世 4名孤兒一個月成功募款千萬買房

聯合新聞網／ 綜合報導
一家6口的愛爾蘭家庭，因父母雙亡導致4名兒子募款求生。 圖擷自鏡報
一家6口的愛爾蘭家庭，因父母雙亡導致4名兒子募款求生。 圖擷自鏡報

愛爾蘭有一家6口，家中最小的孩子才5歲，父母就因癌症相繼去世，4個男孩瞬間淪為孤兒，於是親戚們出馬為孩子們募款，最終成功籌集大筆資金，甚至能讓男孩們直接買房

根據鏡報（The Mirror）報導，來自愛爾蘭的克里弗（Clifford）一家在今年遭逢巨變，46歲的父親帕德萊格（Padraig）與41歲的母親伊萊恩（Elaine），於5個月內相繼罹癌離世，留下家中4名男孩相依為命，分別是21歲的帕特里尅（Patrick）、14歲的傑克（Jack）、8歲的安德魯（Andrew）和5歲的康納（Conor）。

悲劇發生後，在公眾和捐款的幫助下，4 名男孩希望在鎮上購買他們租來的家庭住房，以確保他們未來的生存條件。男孩們的阿姨瑪麗（Mary）和祖父詹姆斯（James）於4月27日正式啟動捐款計畫，短短一個月左右，募款金額就已經達成原先預定的目標8萬歐元（約250萬新台幣），最終共籌集了380,165歐元（約1,190萬新台幣）的巨額資金。

「這座房子珍藏著他們的父母的記憶，捐助者的巨大慷慨讓他們感到謙卑和由衷的感謝，這超出了所有人的預期」，男孩們的祖父由衷感謝各界支持，並表示已將募款存入男孩們的信託基金，讓4個孩子能成功購買房子，並支付他們未來的生活開銷和教育費用。

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