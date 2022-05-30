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宗教聚會秒變「性愛轉播秀」 夫妻房事被教友call in打斷：上鏡啦

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一對夫妻在猶太教會線上聚會時疑似忘記關鏡頭，兩人現場轉播「活春宮秀」引起教友議論。 示意圖／ingimage
美國一對夫妻在猶太教會線上聚會時疑似忘記關鏡頭，兩人現場轉播「活春宮秀」引起教友議論。 示意圖／ingimage

美國明尼蘇達一處猶太教會日前舉行線上聚會，但其中有一對夫妻忘記關閉攝影鏡頭，在眾教友面前上演「活春宮」，夫妻恩愛將近45分鐘後，才有一位認識這對夫妻的教友打電話給他們，妻子嚇得趕緊起身找尋鏡頭開關，但兩人恩愛畫面全程早就都放送出去了。

根據《紐約郵報》報導，位於明尼蘇達州最大城明尼亞波里斯（Minneapolis）的貝絲·埃爾猶教堂（Beth El），週六（14日）安息日線上聚會舉辦成人禮時，原本是一項神聖的儀式，未料竟有一對夫妻疑似忘記關攝影鏡頭，忘情地在鏡頭前瘋狂做愛。

一名參與聚會的信徒匿名爆料，「多數參與線上聚會的教友都沒有開鏡頭，但也有不少不知該如何關閉鏡頭的老人，還有這對夫妻，每個參與聚會的人都可以看見他們正在發生性關係」，他描述這對夫妻光著身子持續恩愛45分鐘，全程都讓與會者看見了，直到一位認識他們的教友打電話通知他們，「妳在搞什麼？妳上鏡頭了」，這對夫妻才驚覺他們在大家面前上演了一場「活春宮 」。

事件過後，該教堂高層採取行動阻止影片外流，但夫妻恩愛的畫面早已被截圖傳開。該教會的管理人員沃爾澤（Matt Walzer）受訪回應，「我知情此事，但不會對細節發表評論」。

此外，報導內容指出猶太教經典《塔木德》鼓勵在安息日進行夫妻間的親密關係，有些人認為這是一項成人禮，甚至是一種善意之舉。

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