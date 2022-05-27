跟天氣有關？印度大叔腰痛半年急就醫 醫取出206顆腎結石驚呆
印度受熱浪影響極炎熱，4月平均氣溫為攝氏35.9度，達到歷史新高。高溫除了令人容易中暑，更可能令一些疾病加劇，當地1名中年大叔左腰劇痛長達半年，原以為是工作勞損，靠服用止痛藥強忍，惟近日痛楚加劇，至4月下旬只好到醫院求醫，結果揭發腰痛的原因是腎臟有大量結石，最終醫生施手術取出大大小小共206顆結石，令人觸目驚心！醫生推測患者近期病情加重，原來與高溫天氣有關
根據《印度時報》報導，居住在印度海德拉巴市的56歲男子拉馬拉克什馬（Veeramalla Ramalakshmaiah）自上年開始出現左後腰疼痛，他原以為是工作勞損的肌肉痠痛，沒有加以理會。後來痠痛轉變成劇痛，並持續了半年，但拉馬拉克什馬始終沒有深究病因，只靠止痛藥得到短暫舒緩。但漸漸止痛藥也不見效了，腰部劇痛嚴重到影響日常生活，拉馬拉克什馬終在4月22日前往當地醫院求診。
醫院的泌尿科高級顧問醫生庫馬爾（Dr Poola Naveen Kumar）替拉馬拉克什馬照超音波，發現他有嚴重的腎結石問題，需要即時安排手術。經過1小時的微創手術，拉馬拉克什馬體內取出206顆腎結石，數量之多連醫生都表示震驚，形容幸好趕得上在腎功能被損前治療，「術後狀況良好，翌日已出院」。
對於拉馬拉克什馬的腎結石病況在近期加劇，庫馬爾推測與高溫天氣有關，因人體排汗後如果沒有適時補充水份，身體脫水便助長了腎石形成，同類患者的病情會更重，如有持續腰痛症狀應及早求醫。
印巴熱浪在3、4月時持續影響印度西北部，據印度氣象局（IMD）的數據顯示，印度4月平均氣溫為攝氏35.9度，達到歷史新高。庫馬爾醫生建議民眾要減少身體水液流失，同時要保持水分，「一定要多喝水，可行的話喝些椰子水」。
延伸閱讀：
印度熱浪氣溫百多年來最高！德里49.2度 自來水燙手雀鳥脫水墜地
職場健康｜常不喝水易尿路結石！久坐工作要小心 夏季為得病高峰
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言