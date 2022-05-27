英女拿「假陰莖」裝男人 跟3女愛愛時都堅持關燈不脫衣

英國一名32歲女子利用「假陰莖」偽裝成男性，六年還與三名女子交往，堅持關燈進行性行為，掩飾自己的謊言，最終女兒身的身份仍被發現，她被控傷害、恐嚇等。

根據《Evening Standard》報導指出，32歲女子漢娜（Hannah Walters）以假名「塔吉特」（Tarjit Singh）偽裝成男性，在2010年6月至2016年3月間與三名女子交往，她要求關燈才可發生性關係，也不願脫下衣服，並趁關燈時拿出「假陰莖」使用，其中一名與她交往的女子年僅16歲。

其中一名被害女子表示，漢娜被戳破謊言後開始虐待她，並主張「關係比性更重要」。另一名被害者表示，她們交往數個月後她才發現異狀，漢娜還表示自己出生時是男性，後來才變性回女性。第三位被害者則表示，漢娜聲稱自己進行變性手術，但漢娜的胸部上並沒有疤痕，戳破對方謊言後也遭虐待。

報導指出，其中一名被害者報警尋求協助，不過漢娜仍不願承認自己的罪行，強調所有人都知道她的性別，她被控告傷害、恐嚇等罪嫌，預計將於7/27判刑。