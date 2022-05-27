快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英女拿「假陰莖」裝男人 跟3女愛愛時都堅持關燈不脫衣

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名32歲女子假扮男性，與三名女子發生性關係。圖／取自外媒
英國一名32歲女子假扮男性，與三名女子發生性關係。圖／取自外媒

英國一名32歲女子利用「假陰莖」偽裝成男性，六年還與三名女子交往，堅持關燈進行性行為，掩飾自己的謊言，最終女兒身的身份仍被發現，她被控傷害、恐嚇等。

根據《Evening Standard》報導指出，32歲女子漢娜（Hannah Walters）以假名「塔吉特」（Tarjit Singh）偽裝成男性，在2010年6月至2016年3月間與三名女子交往，她要求關燈才可發生性關係，也不願脫下衣服，並趁關燈時拿出「假陰莖」使用，其中一名與她交往的女子年僅16歲。

其中一名被害女子表示，漢娜被戳破謊言後開始虐待她，並主張「關係比性更重要」。另一名被害者表示，她們交往數個月後她才發現異狀，漢娜還表示自己出生時是男性，後來才變性回女性。第三位被害者則表示，漢娜聲稱自己進行變性手術，但漢娜的胸部上並沒有疤痕，戳破對方謊言後也遭虐待。

報導指出，其中一名被害者報警尋求協助，不過漢娜仍不願承認自己的罪行，強調所有人都知道她的性別，她被控告傷害、恐嚇等罪嫌，預計將於7/27判刑。

陰莖 恐嚇 性行為 英國

延伸閱讀

軍公教社區突有「投資客」進場 網揭優缺點：豪宅很怕這種

他怨旅伴常待飯店休息「浪費時間」 網反抨擊：事後意見很多

醫師指出視訊看診4大誤區 強調「這點」一定要做到

T台主播上演「潑液體剪衣破陣法」宮鬥劇 視網膜一句話吐槽

相關新聞

罹罕病天生只有半張臉 他靠一方式逆轉人生娶美妻

超勵志！美國芝加哥1名男子患有罕見病「耳面症候群」（Otofacial Syndrome），出生時就只有半張臉，沒有下顎，從未曾吃過東西，也無法正常呼吸及講話。自小被家人拋棄，在寄養家庭長大，並飽受欺凌。他曾因為身體的缺憾感到自卑及沮喪，後來終於想通，不再受困於自身缺憾，勇敢接受如此獨特的自己。想不到心態決定命運，他作出轉變後便遇到志同道合的真愛，成功娶得美人歸，人生大逆轉。

英女拿「假陰莖」裝男人 跟3女愛愛時都堅持關燈不脫衣

英國一名32歲女子利用「假陰莖」偽裝成男性，六年還與三名女子交往，堅持關燈進行性行為，掩飾自己的謊言，最終女兒身的身份仍被發現，她被控傷害、恐嚇等。

沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 11歲女童勇奪3金暖哭眾人

菲律賓一名女童近日在網路上引起不少人關注，原來是因為家境貧困的她，在參加田徑比賽時，因為沒錢買鞋，竟然只用繃帶包住雙腳，還在上面畫了知名運動品牌的LOGO，照片放到網路上引來熱議，許多善心的網友們紛紛想要送鞋給她。

最短命的飲料包裝！泰國爆紅「GG造型手搖飲」不賣了 業者曝原因

泰國南部一家手搖店25日推出一款造型特殊的飲料袋包裝，雖然是透明塑膠袋包裝，但下方多出「一根」，令不少人聯想到男性生殖器，消息曝光後隨即在國外爆紅，許多網友紛紛大讚有創意。豈料才過一天...

可疑男持利器闖車站？警搜身只見「這一物」 網崩潰：年輕人不知道

科技日新月異，人手一支智慧型手機已成常態，許多學生、通勤族也習慣在搭車時使用手機打發時間。日前，日本一名年輕女性在車站發現疑似「手持利器」的危險男子，她急忙通報警方，更在車站引發騷動...

網紅搭機酒灑全身 公然脫丁字褲高舉到風口吹乾

近日，美國的一名網紅在乘坐飛機時脫下內褲，並高舉到送風口，該名網紅的友人還將過程拍下，影片上傳至社群媒體後，也引來大批網友觀看。但這樣的大膽行徑卻不是所有人都買單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。