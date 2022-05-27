沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 11歲女童勇奪3金暖哭眾人

菲律賓一名女童近日在網路上引起不少人關注，原來是因為家境貧困的她，在參加田徑比賽時，因為沒錢買鞋，竟然只用繃帶包住雙腳，還在上面畫了知名運動品牌的LOGO，照片放到網路上引來熱議，許多善心的網友們紛紛想要送鞋給她。

臉書「泰國清邁象」日前貼出兩張照片，只見這名叫布洛絲（Rhea Bullos）女童參加校際盃的田徑比賽，但因為家境清寒沒錢買運動鞋，她只好用棉布繃帶包住雙腳，從腳板、腳背到腳踝，甚至連腳趾頭也綁上繃帶，克難地充當運動鞋。

為了鼓勵自己，布洛絲在繃帶上畫上「NIKE」的勾勾LOGO標誌，期許自己不輸給任何人。不過就算沒鞋穿，布洛絲不因此氣餒，她還是在400公尺、800公尺、1500公尺三項競賽中拿到金牌，讓人刮目相看。

照片也吸引台灣網友注意，「我可以送她一雙鞋」、「請問能贈與球鞋給她嗎？有什麼管道？」、「希望這個廠商能看見這個發文，能給她一雙好鞋，讓她為未來跑出自己的路」、「希望可以送她一雙鞋，給她一個發光發熱的機會」、「我要報名送一雙NIKE跑鞋給妹妹」、「逆境中的孩子總會有克服環境，勇往直前」、「結果，每個人都很熱心捐鞋送鞋，然後小妹妹的日常生活還有許多問題要解決和面對，資源還是要分配一下比較好」。

據了解，這個故事是發生在2019年，布洛絲當時11歲，在奪下3面田徑金牌後，她的教練在臉書發文恭喜，也因此讓故事曝光，引起各界的關注。當地的運動品牌執行長主動聯繫她，並願意提供全新的運動用品，還有其他善心人士的協助，讓布洛絲有了屬於自己的運動鞋。