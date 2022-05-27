罹罕病天生只有半張臉 他靠一方式逆轉人生娶美妻

超勵志！美國芝加哥1名男子患有罕見病「耳面症候群」（Otofacial Syndrome），出生時就只有半張臉，沒有下顎，從未曾吃過東西，也無法正常呼吸及講話。自小被家人拋棄，在寄養家庭長大，並飽受欺凌。他曾因為身體的缺憾感到自卑及沮喪，後來終於想通，不再受困於自身缺憾，勇敢接受如此獨特的自己。想不到心態決定命運，他作出轉變後便遇到志同道合的真愛，成功娶得美人歸，人生大逆轉。

這名心臟超強大的男子是41歲威廉斯（Joseph Willams），因患有「耳面症候群」，天生沒有下顎，雖然小時曾利用自己的皮膚及骨來試圖重建下顎，但長大後因身體出現排斥而未能成功。因著容貌缺憾及患這種罕見病，他慘遭家人拋棄，由寄養家庭撫養長大。

沒有下顎令威廉斯呼吸及進食也遇上困難，醫生要在他的喉部加特別造口幫助呼吸，他無法如常人呼吸及說話，2歲開始學手語，並以紙筆及手機與人溝通。而他的胃部亦加有一個特殊造口，可直接倒入流質食物來吸收營養，因此他可謂從未正式吃過東西，當然也未嚐過食物的滋味。

現在任職燒焊工人的他坦言曾一蹶不振，自身經歷如此悲慘，加上容貌缺憾，在成長上過程中面對不同程度的欺凌，見到他大叫或被他的外表嚇怕的大有人在，他為此感到十分自卑及沮喪。同時一想到自己如此奇特的容貌，估計自己只能孤獨終老。

可是後來他想通了，認為上天給他如此獨特的外表一定有其原因，他表示：「雖然我的樣貌與眾不同，會被認為是醜陋而不被接納，但我仍是一個有血有肉及有頭腦的人，應該同樣得到尊重。」他不想被自己的缺憾困住，思想變得正面積極，想不到好事接着而來。

在愛情路上早已打定輸數的威廉斯，卻在2019年遇上美豔的Vania，兩人因為同樣愛好音樂及打鼓而走在一起，終贏得美人歸娶她為妻，兩人婚後生活幸福美滿，他更夢想成為DJ，現在正向目標奮鬥。

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文章授權轉載自《香港01》