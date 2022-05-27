快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

罹罕病天生只有半張臉 他靠一方式逆轉人生娶美妻

香港01／ 喬納森／報導
Joseph Willams接受身體撼而克服自卑心態，最終贏得美人歸。 圖／翻攝自Joseph Willams臉書
Joseph Willams接受身體撼而克服自卑心態，最終贏得美人歸。 圖／翻攝自Joseph Willams臉書

超勵志！美國芝加哥1名男子患有罕見病「耳面症候群」（Otofacial Syndrome），出生時就只有半張臉，沒有下顎，從未曾吃過東西，也無法正常呼吸及講話。自小被家人拋棄，在寄養家庭長大，並飽受欺凌。他曾因為身體的缺憾感到自卑及沮喪，後來終於想通，不再受困於自身缺憾，勇敢接受如此獨特的自己。想不到心態決定命運，他作出轉變後便遇到志同道合的真愛，成功娶得美人歸，人生大逆轉。

這名心臟超強大的男子是41歲威廉斯（Joseph Willams），因患有「耳面症候群」，天生沒有下顎，雖然小時曾利用自己的皮膚及骨來試圖重建下顎，但長大後因身體出現排斥而未能成功。因著容貌缺憾及患這種罕見病，他慘遭家人拋棄，由寄養家庭撫養長大。

沒有下顎令威廉斯呼吸及進食也遇上困難，醫生要在他的喉部加特別造口幫助呼吸，他無法如常人呼吸及說話，2歲開始學手語，並以紙筆及手機與人溝通。而他的胃部亦加有一個特殊造口，可直接倒入流質食物來吸收營養，因此他可謂從未正式吃過東西，當然也未嚐過食物的滋味。

現在任職燒焊工人的他坦言曾一蹶不振，自身經歷如此悲慘，加上容貌缺憾，在成長上過程中面對不同程度的欺凌，見到他大叫或被他的外表嚇怕的大有人在，他為此感到十分自卑及沮喪。同時一想到自己如此奇特的容貌，估計自己只能孤獨終老。

可是後來他想通了，認為上天給他如此獨特的外表一定有其原因，他表示：「雖然我的樣貌與眾不同，會被認為是醜陋而不被接納，但我仍是一個有血有肉及有頭腦的人，應該同樣得到尊重。」他不想被自己的缺憾困住，思想變得正面積極，想不到好事接着而來。

在愛情路上早已打定輸數的威廉斯，卻在2019年遇上美豔的Vania，兩人因為同樣愛好音樂及打鼓而走在一起，終贏得美人歸娶她為妻，兩人婚後生活幸福美滿，他更夢想成為DJ，現在正向目標奮鬥。

延伸閱讀：

雄獅被瞪狂咬訓練員片瘋傳　超危急「牠」竟出手相救　真相原來咁超勵志！

剛果難民做停車場保安4年讀到博士　日做13小時感動貴人

文章授權轉載自《香港01》

罕見疾病

相關新聞

罹罕病天生只有半張臉 他靠一方式逆轉人生娶美妻

超勵志！美國芝加哥1名男子患有罕見病「耳面症候群」（Otofacial Syndrome），出生時就只有半張臉，沒有下顎，從未曾吃過東西，也無法正常呼吸及講話。自小被家人拋棄，在寄養家庭長大，並飽受欺凌。他曾因為身體的缺憾感到自卑及沮喪，後來終於想通，不再受困於自身缺憾，勇敢接受如此獨特的自己。想不到心態決定命運，他作出轉變後便遇到志同道合的真愛，成功娶得美人歸，人生大逆轉。

英女拿「假陰莖」裝男人 跟3女愛愛時都堅持關燈不脫衣

英國一名32歲女子利用「假陰莖」偽裝成男性，六年還與三名女子交往，堅持關燈進行性行為，掩飾自己的謊言，最終女兒身的身份仍被發現，她被控傷害、恐嚇等。

沒錢買鞋腳綁繃帶拚田徑 11歲女童勇奪3金暖哭眾人

菲律賓一名女童近日在網路上引起不少人關注，原來是因為家境貧困的她，在參加田徑比賽時，因為沒錢買鞋，竟然只用繃帶包住雙腳，還在上面畫了知名運動品牌的LOGO，照片放到網路上引來熱議，許多善心的網友們紛紛想要送鞋給她。

最短命的飲料包裝！泰國爆紅「GG造型手搖飲」不賣了 業者曝原因

泰國南部一家手搖店25日推出一款造型特殊的飲料袋包裝，雖然是透明塑膠袋包裝，但下方多出「一根」，令不少人聯想到男性生殖器，消息曝光後隨即在國外爆紅，許多網友紛紛大讚有創意。豈料才過一天...

可疑男持利器闖車站？警搜身只見「這一物」 網崩潰：年輕人不知道

科技日新月異，人手一支智慧型手機已成常態，許多學生、通勤族也習慣在搭車時使用手機打發時間。日前，日本一名年輕女性在車站發現疑似「手持利器」的危險男子，她急忙通報警方，更在車站引發騷動...

網紅搭機酒灑全身 公然脫丁字褲高舉到風口吹乾

近日，美國的一名網紅在乘坐飛機時脫下內褲，並高舉到送風口，該名網紅的友人還將過程拍下，影片上傳至社群媒體後，也引來大批網友觀看。但這樣的大膽行徑卻不是所有人都買單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。