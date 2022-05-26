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最短命的飲料包裝！泰國爆紅「GG造型手搖飲」不賣了 業者曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一家手搖飲推出一款令人臉紅心跳的包裝，引發討論，未料上架才一天，卻宣布不賣了。 圖擷自手搖飲粉專
泰國一家手搖飲推出一款令人臉紅心跳的包裝，引發討論，未料上架才一天，卻宣布不賣了。 圖擷自手搖飲粉專

泰國南部一家手搖店25日推出一款造型特殊的飲料袋包裝，雖然是透明塑膠袋包裝，但下方多出「一根」，令不少人聯想到男性生殖器，消息曝光後隨即在國內外爆紅，許多網友紛紛大讚有創意。豈料才過一天，手搖店卻突然宣布不賣此包裝，並透露涉及很多因素才停賣，再度引發網友譁然。

泰國宋卡府一間手搖店「茶院長奶茶蘭普萊路口分店」（ชาดีน ชานมเหนียว สาขาแยกลำไพล）25日宣布推出一款極具創意的飲料袋包裝，並幽默表示，「不要盯著太久，不要緊張，笑一笑，生活就會多采多姿」，只見塑膠袋飲料包裝下方多一根棒狀物，令人不禁聯想到男性下體。

消息曝光後隨即在海內外爆紅，還被轉貼到台灣PTT及臉書社團「爆廢公社公開版」上，許多網友紛紛害羞表示，「有尺寸可選嗎？」、「感覺很好喝」、「設計過的唷，不錯」、「這要一打開是要一口喝光吧」，但也有人表示，「看起來不太舒服欸」、「就不能好好喝東西嗎」。

然而在話題持續延燒下，「茶院長奶茶蘭普萊路口分店」26日傍晚卻在粉專致歉並宣布，不再販賣這款飲料包裝，也提到涉及很多因素，要向所有顧客道歉，引發網友熱議。

粉專「泰譯聞」也表示，當他看到店家推出這款飲料袋後，就看到許多泰國KOL（意見領袖）說很快就會收到來自官方的「關心」，「也許有人會覺得反正這本來就很低俗，但低俗作為查禁的理由是否充分呢？」泰譯聞感嘆地說，令泰國人最哭笑不得的就是官方雙重標準，例如說不要性產業，卻放任性產業在檯面下發展，這類事件一再重演。

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