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可疑男持利器闖車站？警搜身只見「這一物」 網崩潰：年輕人不知道
科技日新月異，人手一支智慧型手機已成常態，許多學生、通勤族也習慣在搭車時使用手機打發時間。日前，日本一名年輕女性在車站發現疑似「手持利器」的危險男子，她急忙通報警方，更在車站引發騷動。不料，警方到場後卻「一無所獲」，只在可疑男子身上搜出「某款手機」，證實為烏龍事件，該案件也掀起網友熱烈討論。
根據《朝日新聞》報導，事件發生在本月19日，日本一名十幾歲的女子在JR仙台車站發現一名「手持利器」的男子，她隨即打電話通報，多名警員立刻趕到現場，並以監視器追蹤嫌疑犯，一度掀起騷動。
然而，警方搜查該名可疑男子時卻發現「一無所獲」，男子身上並無任何利器或危險物品，只找到一台舊式的摺疊手機。警員也推測，應是該名女子誤將摺疊手機認成黑色的刀刃，所幸只是虛驚一場，並未造成人員傷亡。
消息傳出後，立刻在推特上掀起討論，有網友留言吐槽「怎麼會把功能手機誤認成刀呢？到底是哪一台手機？」、「目擊者的想像力」、「這案件也太有趣了吧」，也有網友認為這就是「時代的眼淚」，「年輕人可能不知道什麼是功能手機」、「年輕一代不知道那是什麼嗎？」。
▼日本網友找出示意圖，認為民眾看錯也無可厚非
遠くから見ると見えますね pic.twitter.com/cJ7a6b0JDM— ネク (@nekulikepc) May 19, 2022
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