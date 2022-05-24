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巴西9歲男童學校廁所驚見美洲獅 專家警告遇野生猛獸要這樣做

聯合新聞網／ 綜合報導
一名巴西男童在上廁所時驚見一頭美洲獅，嚇得趕緊衝出廁所。 圖擷自鏡報
一名巴西男童在上廁所時驚見一頭美洲獅，嚇得趕緊衝出廁所。 圖擷自鏡報

到動物園觀覽動物是親子出遊的絕佳去處，但若是在上廁所時遇到野獸可就不有趣了，近日一名巴西男童就在學校廁所驚見一頭美洲獅，被嚇得心臟驟停，由校方緊急聯繫消防單位捉捕才倖免於難。

根據鏡報（The Mirror）報導，位在巴西東南部米納斯吉拉斯州（Minas Geras）的新利馬市（Nova Lima），一名9歲的男孩大衛（David Miguel）就讀於當地的市立學校瑪莎德拉蒙德豐塞卡（Martha Drummond Fonseca）。大衛在學校足球比賽途中跑去上廁所，不料當他推開廁所的門，卻看見一隻野生美洲獅正直盯著他，讓他當場驚呆，「我當時抖得像果凍一樣，當牠開始發出聲音，我的心臟差點停止跳動」，大衛立馬轉頭就跑，衝到外面告訴父親。

男孩34歲的父親羅德里戈・阿爾梅達（Rodrigo Almeida）坦承，原先他以為只是一隻豹貓或野狗而已，可是當他看清楚這隻動物的樣子時也徹底嚇傻了，趕忙通報學校處理。校方緊急聯繫了當地的消防部門和軍事環境警察，他們迅速趕到現場，用鎮靜劑飛鏢將這隻雌性美洲獅動物制伏，並將牠放回野外。幫助牠返家的巴西環境和再生自然資源研究所（IBAMA）表示，這隻美洲獅在事件中沒有受到任何傷害。

協助釋放獅子的獸醫馬科斯・穆拉奧（Marcos Mourao）補充說明，美洲獅在野外可以長到 8 英尺（約2.43公尺）長，重達 80 公斤，是西半球所有大型野生陸上哺乳動物中分佈最廣的，但近來因森林砍伐或大火導致牠們的棲地被嚴重破壞，在逃跑的過程中才不小心誤入城鎮。他也提醒，如果遇到危險的野生動物，千萬不要發出太大的聲響驚動牠們，應該悄悄離開再立即聯繫緊急部門。

巴西 獅子

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